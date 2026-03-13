De nicho cultural a explosión comercial: se expanden los “mercaditos” coreanos

Lo que comenzó como una moda asociada al K-pop y los K-dramas hoy se traduce en un cambio visible en el mapa comercial argentino. Los convenience store coreanos —tiendas que combinan ramen instantáneo, snacks picantes, bebidas importadas y helados virales como el Melona— viven un auge inédito: actualmente hay alrededor de 30 locales en el país y solo en 2025 se estima que hubo unas 10 aperturas nuevas, incluyendo plazas como Salta, Tucumán y Jujuy.

El modelo replica el concepto coreano de tienda de conveniencia: espacios compactos, estética atractiva, productos listos para consumir y fuerte influencia de la cultura pop.

En marzo se inauguró el cuarto local de Gangnam Express -cadena pionera de convenience store coreana en Argentina- en Puerto Madero, una de las zonas comerciales y residenciales más premium de la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada a este polo gastronómico simboliza el salto de categoría: ya no es consumo alternativo, es retail urbano consolidado.

“En 2017 instalamos en el país una propuesta inédita porque veíamos la tendencia mundial y apostamos por su crecimiento. Al principio nuestros principales clientes eran los fans de la cultura coreana pero esto cambió radicalmente en los últimos años”, explica Valentina Park, socia de la firma.

Y resalta: “El boom del ramen y los sabores picantes hizo que muchos comenzaran a elegir y sumar al menú semanal las propuestas y sabores coreanos. Hoy el nuevo local ofrece un Ramen Station para que las personas puedan prepararse ahí el ramen instantáneo”.

El auge coincide con un crecimiento general de las importaciones de alimentos en Argentina. Según datos económicos recientes, las importaciones totales de productos alimenticios crecieron cerca del 80 % interanual en 2025, reflejando una mayor presencia de productos extranjeros en todas las góndolas.

Pero el fenómeno no es aislado. A nivel global, el mercado de alimentos asiáticos mantiene una tasa de crecimiento anual cercana al 8 % hacia 2032, según Fortune Business Insights, impulsado por la internacionalización de la gastronomía coreana y japonesa.

En Argentina, el crecimiento se explica en gran parte por el impacto cultural: las series coreanas en plataformas de streaming, el K-pop y la viralización en TikTok instalaron productos como el ramyeon, las bebidas funcionales y los snacks ultra picantes en la conversación cotidiana.

Pero el dato clave es que el consumo dejó de ser aspiracional y pasó a ser cotidiano. Según datos de Gangnam Express la cantidad de productos se diversificó en los últimos 9 años pasando de 30 ítems o SKUs a lograr contar hoy con 550 productos, entre nacionales e importados. En este sentido las categorías que más crecieron son las de alimentos lideradas por las bebidas y el ramen, seguida de skincare.

Cómo cambió el comportamiento del consumidor argentino de comida asiática

---) Antes predominaba el cliente amante de los sabores asiáticos que se “stockeaba” productos importados.

---) Hoy el foco está en la mejor relación precio-calidad. Mientras antes los clientes preferían el take away para stockeo en el hogar, hoy las personas optan por la propuesta de prepararse el ramen en los locales y consumirlo en el momento.

---) El ticket promedio en tiendas especializadas ronda entre $ 6.000 y $ 7.000.

---) La compra más habitual: ramen + bebida.

---) Boom del consumo de snacks picantes y de ediciones limitadas. Sabores antes desconocidos como langostinos con wasabi hoy son muy demandados.

---) En verano, los productos más demandados son helados y bebidas, ampliando el público más allá del fandom asiático.

---) La viralidad generada en redes sociales, o en películas como las Guerreras del K-Pop sigue impulsando lanzamientos, pero hoy además, el consumidor compara precios, evalúa calidad y repite compra.

“En este sentido, hoy el desafío ya no es generar curiosidad, sino sostener el crecimiento en un contexto donde el consumidor es más racional, busca valor y prioriza experiencias accesibles”, sentencia Park.

Así las cosas, el K-food ya no es sólo tendencia: empieza a ser parte del menú cotidiano.

