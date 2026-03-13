Mayra Mendoza visitó Expoagro y clamó por asado “para los argentinos”

La jefa comunal en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial de Fuerza Patria, Mayra Mendoza, visitó la 20ª edición de Expoagro, contextualizada en “la crisis productiva y de empleo que vive nuestro país”.

Por ello, dijo que “es fundamental que profundicemos el vínculo con los sectores que generan actividad y trabajo en la provincia de Buenos Aires”.

“No tengo dudas de que el camino es conjunto, coordinando esfuerzos para que todos hagamos nuestro mejor aporte, agregando valor a la producción y generando más y mejores puestos de trabajo”, enfatizó la legisladora camporista.

Visitamos la edición 2026 de @Expoagrocom.

En el marco de la crisis productiva y de empleo que vive nuestro país, es fundamental que profundicemos el vínculo con los sectores que generan actividad y trabajo en la provincia de Buenos Aires.



No tengo dudas de que el camino es… pic.twitter.com/co3MJHBkOy — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 12, 2026

Finalmente, sostuvo que “los números siempre tienen que cerrar con la gente adentro. Con la gente trabajando, consumiendo. Con la gente comiendo asado. Necesitamos un país para todos los argentinos”.

