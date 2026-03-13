viernes 13 de marzo de 2026 - Edición Nº4374

Política | 13 mar 2026

San Nicolás

Mayra Mendoza visitó Expoagro y clamó por asado “para los argentinos”

“Los números siempre tienen que cerrar con la gente adentro. Con la gente trabajando, consumiendo”, planteó la diputada provincial de Fuerza Patria.

Recorrida por el predio ferial.
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La jefa comunal en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial de Fuerza Patria, Mayra Mendoza, visitó la 20ª edición de Expoagro, contextualizada en “la crisis productiva y de empleo que vive nuestro país”.

Por ello, dijo que “es fundamental que profundicemos el vínculo con los sectores que generan actividad y trabajo en la provincia de Buenos Aires”

No tengo dudas de que el camino es conjunto, coordinando esfuerzos para que todos hagamos nuestro mejor aporte, agregando valor a la producción y generando más y mejores puestos de trabajo”, enfatizó la legisladora camporista. 

Finalmente, sostuvo que “los números siempre tienen que cerrar con la gente adentro. Con la gente trabajando, consumiendo. Con la gente comiendo asado. Necesitamos un país para todos los argentinos”.
 

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