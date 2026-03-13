Una tremenda persecución policial que se extendió durante varios minutos por distintas calles del sur del Conurbano bonaerense terminó con un hombre detenido y varios efectivos policiales heridos luego de una serie de colisiones entre patrulleros y el vehículo en fuga.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando personal de la Comisaría Quinta de Avellaneda, con apoyo de un móvil de refuerzo de la Policía Local, se encontraba realizando tareas de prevención en la intersección de las calles Friuli y Camino General Belgrano, en la localidad de Wilde.

En ese contexto, los efectivos advirtieron la presencia de un hombre que circulaba en un automóvil Fiat Cronos de color negro y que despertó sospechas y, cuando intentaron identificarlo y le dieron la voz de alto para un control preventivo, el conductor aceleró y comenzó a escapar a gran velocidad.

A partir de ese momento se inició una persecución que se extendió durante aproximadamente 20 minutos, a la que se sumaron varios móviles policiales de la zona para colaborar con el seguimiento del vehículo.

Al llegar a la zona de calle 175, entre Los Andes y Chaco, en Bernal Oeste, un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda colisionó con otro del Comando de Patrullas de Quilmes, y como consecuencia del impacto varios efectivos resultaron con politraumatismos y debieron ser trasladados para su atención médica al Hospital Perón de Avellaneda y al Hospital Iriarte de Quilmes.

Según se informó, todos se encuentran fuera de peligro y aguardaban el alta tras la realización de distintos estudios.

🚔 Persecución en Wilde acabó con un detenido y varios policías heridos tras sendos choques



🎦 Una madrugada de locos se vivió en la zona sur del Conurbano.



🚓 Las colisiones fueron entre patrulleros, a la altura de Bernal, y entre el vehículo perseguido y un patrullero, ya en… pic.twitter.com/cNOjtrillC — ANDigital (@ANDigitalOK) March 13, 2026

La persecución continuó y, en su intento por escapar, el conductor del Fiat Cronos volvió a protagonizar otro choque, ahora en la intersección de la avenida Coronel Lynch y la calle Raposo, en Wilde, donde impactó contra un móvil policial de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Avellaneda.

El fuerte golpe provocó el vuelco del patrullero y también dañó un automóvil Renault Sandero que se encontraba estacionado en el lugar.

A raíz del segundo impacto otros dos policías resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Perón de Avellaneda con politraumatismos y contusiones, mientras que otro agente fue llevado al Hospital Iriarte de Quilmes con una herida cortante en el rostro. Ambos permanecen en observación, aunque fuera de peligro.

Finalmente, el conductor cuyas iniciales son LKMJ, fue reducido y aprehendido y también presentaba politraumatismos y diversas fracturas, por lo que fue trasladado a un centro de salud, donde quedó internado en observación.

Tras requisar el vehículo, los efectivos no hallaron elementos de interés y, al consultar los registros informáticos, se determinó que ni el rodado ni el conductor presentaban impedimentos legales previos, algo sumamente extraño si se tiene en cuenta su inicial huida.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Elbio Laborde, quien dispuso la aprehensión del hombre por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas, además de las medidas judiciales correspondientes.