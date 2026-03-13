Gran expectativa por la llegada a la Argentina de “Billy Elliot, el musical”

El elenco local de Billy Elliot, el musical, presentó un adelanto de lo que se podrá ver a partir de mayo en el Teatro Opera ON de la Ciudad de Buenos Aires.

Graciela Pal, Osvaldo Laport, Sacha Bercovich, Alfredo Castellani, Alejandra Perlusky, Deborah Turza e Iñaki Agustín se pusieron al frente de un pocket show lleno de música y emoción que, además, contó con la participación de Elliott Hanna, protagonista original de Billy Elliot en el West End de Londres.

El enorme impacto emocional de la película despertó una pregunta inevitable en el mundo teatral: ¿era posible convertir esa historia íntima en un musical sin perder su verdad humana?



La respuesta llegó de la mano de dos figuras decisivas: Stephen Daldry —director del film— y Elton John, quien quedó conmovido al ver la película y pidió componer la partitura para llevarla al escenario. Así nació una alianza creativa que respetó el pulso social del relato, pero lo amplificó con música y coreografía.

El musical debutó en el West End de Londres en 2005 y, poco después, llegó a Broadway, donde repitió el mismo fenómeno: ovaciones, crítica unánime y un público que salía modificado, como quien presencia algo que no solo entretiene, sino que despierta un músculo moral y sensible: el de imaginarse una vida distinta a la esperada.

Desde su primera versión teatral, Billy Elliot ha tenido intérpretes que dejaron huella en todo el mundo. Elliot Hanna, uno de los primeros Billys en el West End, fue reconocido por su capacidad de transmitir emoción y vulnerabilidad desde el primer momento. Su interpretación sentó el estándar para los actores jóvenes que se enfrentarían a este rol exigente, donde cada gesto y cada salto cuentan una historia.

Entre los Billys más recordados también se encuentra Tom Holland, quien interpretó a Billy Elliot en el West End de Londres entre 2008 y 2010. Su destacada actuación le permitió continuar su carrera artística y, en 2015, fue elegido para el papel de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, debutando en Captain America: Civil War y continuando en varias películas de la franquicia.

Cada Billy, desde Londres hasta Nueva York y más allá, ha llevado la historia a nuevos públicos, convirtiéndose en un símbolo de la perseverancia y del poder transformador del arte.

Vigencia, conversación social y el “factor boca a boca”. Décadas después de su estreno, Billy Elliot sigue conectando con el público de todas las edades porque toca temas universales: la lucha por la identidad, la pasión frente a la adversidad y la fuerza de la comunidad.

Una obra vigente y emocionalmente explosiva que invita a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, la inclusión y la necesidad de que cada persona pueda explorar su talento sin miedo al juicio ajeno.

Además, su efecto se amplifica por el boca a boca: los espectadores no solo disfrutan de un espectáculo musical de calidad, sino que lo recomiendan por la emoción que genera, por las historias de superación que despierta y por la alegría de ver en escena la autenticidad de cada personaje. Billy Elliot funciona hoy porque transforma, conmueve y celebra la fuerza de elegir ser uno mismo, recordando que el arte puede cambiar vidas de manera tangible y profunda.

El prestigio del equipo creativo local lo integran el director general, Rubén Szuchmacher; el director coreográfico, Gustavo Wons y el director musical es Gaby Goldman.

La obra se presentará de miércoles a domingos, desde el 27 de mayo y las entradas ya pueden adquirirse a través de Ticketek y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 860.