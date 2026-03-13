Bresh Academy lanza formación artística gratuita para jóvenes

Bresh anunció el lanzamiento de una academia de formación artística gratuita para jóvenes, Bresh Academy, con audiciones abiertas hasta el 19 de marzo y un comienzo de clases previsto para el mes de abril en Buenos Aires.

El propósito es brindar oportunidades de formación artística a jóvenes -de 18 a 26 años- para que desarrollen su propio potencial y brinden, así, arte al mundo.

La formación será 100 % gratuita y para aplicar se realiza una audición abierta, la misma será en dos etapas: la primera es virtual, mediante un enlace, donde los aspirantes deben cargar un video presentándose, contando por qué quieren entrar y mostrando qué aman hacer artísticamente. La segunda instancia será presencial.

El programa abarca tres meses de formación intensiva en danza, improvisación teatral y DJ (manejo de bandeja, curaduría, géneros musicales), con la participación de referentes de cada área.

La academia se encuentra bajo la dirección de Ana Frenkel y Alejandro Saporiti. En teatro, las clases estarán a cargo de Marcos Rauch, en danza de Florencia Nena y Fernando Vera y en formación musical, los DJs Gerónimo Muzzopappa y Yago Graña.

En suma, los participantes vivirán una experiencia de formación integral y oportunidades de desarrollo artístico.

Como quedó dicho, la sede inicial es Buenos Aires. La iniciativa es gratuita y busca abrir oportunidades artísticas para jóvenes, desarrollar su propio estilo y compartir el proceso con otros jóvenes con ganas de crear, explorar y crecer.