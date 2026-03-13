Federación Agraria se solidariza con los inundados en Tucumán: urge la asistencia

La Federación Agraria Argentina (FAA) se solidarizó con los miles de tucumanos que padecen los efectos de las inundaciones que azotan a la provincia.

La entidad también manifestó su honda preocupación por las pérdidas productivas y sociales que deja el temporal y pidió que tanto el Gobierno provincial como el nacional actúen para atender, no sólo las necesidades de los evacuados, sino también el desastre social que traerá aparejado esta situación.

“Hoy es tiempo de solidarizarnos y acompañar a todas las familias que lo perdieron todo y están evacuadas, padeciendo esta desgracia. Pero también debemos pedir que cuando terminen las lluvias se implementen las obras no sólo necesarias para salir de esta dramática situación sino también para mantener y mejorar la infraestructura hidráulica que llevan años anunciadas; pero no se ejecutaron”, expresó la titular federada, Andrea Sarnari.

“Desde FAA nos solidarizamos con los federados y con todos los productores afectados, así como también con las familias que siguen sin poder estar en sus hogares. En tiempos en que todos los ojos del sector están mirando la pampa húmeda, urge atender a los productores de estas economías regionales que necesitan soluciones”, agregó.

Lluvias intensas y suelos saturados

La entidad destacó que varios departamentos tucumanos —como La Madrid, Simoca, Graneros, Chicligasta y Alberdi— están severamente afectados tras las fuertes lluvias que azotaron la provincia durante la última semana.

A esta situación se suma que la región ya venía registrando precipitaciones intensas durante enero y febrero, lo que agravó el panorama.

“Se trata de zonas que no se inundaban, pero las grandes masas de agua que cayeron estos últimos meses han hecho que los suelos estén saturados y no absorban, por lo que el agua que cae en los campos pasa a las ciudades e inunda casas, dejando a muchos tucumanos aislados y viendo cómo se les perdió todo: su producción y sus hogares”, señaló el federado tucumano Luis Barrojo.

En tanto, advirtió que “hubo obras que se anunciaron ya desde 2015, que nunca se hicieron, lo que se suma a la gran cantidad de precipitaciones, que alcanzaron los 300 y hasta 400 milímetros en algunas zonas, cayendo sin interrupciones durante varios días, provocando un gran desastre que no sólo nos dejó a los productores sin los frutos de nuestro trabajo, sino también ante el panorama desolador de ver nuestras casas y cosas bajo el agua”.

Miles de evacuados y caminos intransitables

Los afectados esperan, en principio, que cesen las lluvias que han castigado sin piedad a una importante parte de la provincia, ya que al momento hay miles de evacuados que subsisten gracias a la ayuda social tras haberlo perdido todo.

Mientras tanto, muchas zonas continúan sin energía eléctrica, los caminos permanecen intransitables y resulta imposible avanzar con obras que permitan mitigar las consecuencias del temporal.

“Sin dudas, este nivel de lluvia no es habitual en esta región y todo hace pensar en el cambio climático. Pero también hay que mencionar que los lugares con más afectación son aquellos cercanos al canal centro, que está cerrado con losa desde hace 20 años, lo cual demuestra que la falta de obras, mantenimiento y cuidado impactan sobre los tucumanos con mucha fuerza”, concluyó Barrojo.