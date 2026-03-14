Kicillof objetó la “hipocresía” de Adorni y lo fulminó: “Toda la vida se puso la gorra”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su opinión sobre la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la polémica inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York y el vuelo en un avión privado a Punta del Este.

“Los funcionaros no tenemos algo privado, tenemos que mostrar nuestro patrimonio y explicarlo”, sostuvo Kicillof, y contrastó: “A los peronistas nos piden explicaciones todo el tiempo”.

En declaraciones a La Voz, indicó que “acá hay otro problema; si tiene la plata o no para pagarse un avión privado”, y puntualizó: “Eso tiene que explicar, no puede decir que fue una operación”.

👎🏽 Axel Kicillof objetó la “hipocresía” de Manuel Adorni y lo fulminó: “Toda la vida se puso la gorra”



✈️ Advirtió que el jefe de Gabinete debe brindar explicaciones a la ciudadanía.



🗣️ “Es un hombre que se la ha pasado señalando”, recordó el gobernador bonaerense.… pic.twitter.com/g52VE6nQ99 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 13, 2026

“Segundo, la hipocresía. Adorni es un hombre que se ha pasado señalando. Él mismo anunció que estaba prohibido que viajaran familiares en la comitiva oficial”, acotó el mandatario provincial.

Antes de finalizar y con una evidente dosis de ironía, Kicillof remarcó que “la gente se merece una explicación de tipos que se han puesto la gorra toda la vida”.