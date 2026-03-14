Policía porteño mató a un chico e hirió a otro en Ituzaingó: Creyó que iban a robarle

Un gravísimo episodio ocurrió durante la noche del jueves en Ituzaingó, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un joven de 20 años, al confundirlo con un delincuente.

El policía, identificado como Lucas Adrián Gómez, abrió fuego cuando llegaba a su vivienda en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo.

La víctima circulaba en moto junto a un amigo quien, posteriormente, relató que se dirigían a jugar un partido de fútbol.

El agente de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad también se encontraba a bordo de una motocicleta, acompañado de su pareja.

En el momento de confusión, creyó que lo estaban siguiendo bajo la sospecha de que iban a robarle, detuvo su marcha, se identificó y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria.

Minutos después, la Policía bonaerense llegó al lugar y constató que uno de los motociclistas, identificado como Juan Cruz Leal, presentaba una herida de bala en la ingle.

🚔 Un policía porteño mató a un chico e hirió a otro en Ituzaingó porque creyó que iban a robarle



🔫 El efectivo llegaba a su vivienda junto a su pareja y vio a dos personas en moto. Sospechó que lo seguían y abrió fuego con el arma reglamentaria.



😔 Uno de ellos, de apenas 20… pic.twitter.com/uOTvcLZ5m6 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 13, 2026

En tanto, el otro hombre, Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, había recibido el tiro en la zona pectoral lateral, con orificio de entrada y salida.

La ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida. Sin embargo, Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó y, luego de permanecer varias horas en estado crítico, falleció durante la madrugada del viernes.

En el marco del protocolo de la Policía de la Ciudad para este tipo de casos, el agresor fue desafectado y posteriormente detenido, bajo la acusación de homicidio agravado.