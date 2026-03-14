La Ciudad eliminó el impuesto de Sellos sobre el financiamiento de la tarjeta de crédito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el Impuesto de Sellos del 1,2 % que aplicaba sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito.

Este tributo afectaba cuando una persona abonaba el mínimo del resumen de la tarjeta y financiaba el resto de la deuda.

En esos casos se cobraba un 1,2 % adicional de impuesto, además de los intereses del banco.

Eliminamos el impuesto de sellos al financiamiento de las tarjetas de crédito.



Y además ampliamos la exención del 100% del impuesto de sellos para la compra de una vivienda única y familiar.



Nuestro orden fiscal nos permite hacer esto: eliminar impuestos y aliviar la carga… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 13, 2026

A partir de ahora, dejará de cobrarse ese porcentaje en territorio porteño. La eliminación se aplicará automáticamente, sin hacer trámites, e impactará en todos los bancos y tarjetas emitidas en CABA.

Según el Gobierno de la Ciudad, el objetivo de la medida es reducir el costo del financiamiento con tarjeta, algo que muchas personas usan cuando no pueden pagar el total del resumen.

“Eliminamos el impuesto de sellos al financiamiento de las tarjetas de crédito. Además, ampliamos la exención del 100 % del impuesto de sellos para la compra de una vivienda única y familiar”, anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En esa línea, expresó que “nuestro orden fiscal nos permite eliminar impuestos y aliviar la carga impositiva de los porteños”.