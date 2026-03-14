Kicillof no adhiere a los cambios en la VTV y los libertarios lo tildaron de “zurdo recaudador”

El Gobierno nacional anunció esta semana una serie de modificaciones que flexibilizarán la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de extender los plazos y habilitar más lugares para tramitarla.

Entre los cambios principales, el decreto establece que la primera VTV para autos 0 km se realizará a los 5 años –hasta ahora debía hacerse a los 3 años de patentado-.

También fija menos frecuencia para autos relativamente nuevos. Aquellos con una antigüedad de 5 a 10 años tendrán que gestionar el trámite cada dos años –antes era todos los años-.

Respecto a los vehículos con más de diez años, se mantiene el control anual.

El zurdo de @Kicillofok se equivoca! Quiere seguir recaudando con este CURRO. Ademas NO respetan la LEY NACIONAL DE TRÁNSITO ( art. 34 y 35). Para que deje de estar vigente SOLO la puede derogar el Congreso de la Nación. Ninguna ley inferior puede modificar una ley superior. Ya… https://t.co/GzLD8HQxde — Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) March 13, 2026

Por otra parte, la normativa del Ejecutivo dispone más lugares para hacer la VTV, por lo que el sistema se abrirá para que la revisión no se haga solo en plantas oficiales.

También podrían realizarla en talleres mecánicos habilitados, concesionarias y centros de verificación privados.

Sin embargo, en el ámbito bonaerense la medida no tendrá validez. “La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos. La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años”, se informó.

La negativa de la Provincia derivó en una catarata de críticas contra el gobernador Axel Kicillof. “El zurdo de Kicillof se equivoca. Quiere seguir recaudando con este curro”, apuntó la diputada nacional de La Libertad Avanza, Patricia Vázquez.

En igual tenor, el senador provincial Diego Valenzuela lamentó que “el kirchnerismo esté siempre en contra del cambio positivo el kirchnerismo”, y recriminó: “En lugar de facilitar, son especialistas en trabar”.

Asimismo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugirió “tener en cuenta” la negativa “a la votar de votar en 2027”.

En la provincia de Buenos Aires, el costo de la VTV para autos particulares (hasta 2.500 kg) supera lo $ 97 mil.