Más de 250 mil personas asistieron a la edición 20° aniversario de Expoagro

Culminó una edición especial de Expoagro, la cita más importante de la agroindustria y el termómetro económico y político a nivel nacional. Del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, más de 250 mil visitantes asistieron a los últimos lanzamientos tecnológicos, se enteraron de las novedades de todo arco productivo, sellaron negocios clave, fortalecieron vínculos y fueron parte, un año más, del evento de referencia para el país.

La “Capital Nacional de los Agronegocios” festejó sus 20 años a lo grande, con una propuesta que incluyó a más de 700 expositores, siete auditorios funcionando en simultáneo, más de 170 mil cabezas rematadas entre 11 casas consignatarias, 367 reuniones en la Ronda Internacional de Negocios, 12 plots con cultivos en pie, y una notable presencia internacional.

Los pasillos de la megamuestra fueron también epicentro de intercambios políticos y de construcción de consensos entre importantes referentes sectoriales y funcionarios de todo el país. En una edición signada por un clima propicio para los negocios, Expoagro se consolidó como el evento faro para todo el arco productivo, más allá del agro.

“La puesta en escena de esta edición fue realmente extraordinaria. Lo que más me sorprendió fue la enorme concurrencia de público y el clima que se vivió durante toda la exposición: todos estaban contentos y destacaban la experiencia. Eso habla de que Expoagro sigue creciendo. Nació con foco en el agro, pero hoy claramente trascendió las fronteras del sector y es cada vez más cosmopolita”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Por su parte, el gerente comercial de la firma, Patricio Frydman, agregó que “Expoagro se consolida cada vez más como la gran apertura del año para el sector. Es un evento extraordinario que ya se instaló en la agenda como sinónimo de oportunidades y como una cita imperdible para el agro”.

“Muchos lo definen incluso como el ‘Black Friday del agro’, por el volumen de negocios y decisiones que se generan durante la muestra. Además, algo que nos entusiasma mucho es que la gran mayoría de los expositores ya está empezando a confirmar su espacio para la edición 2027”, completó.

Cabe destacar que, en línea con lo expresado por Frydman, numerosas empresas y organizaciones preparan su desembarco para Expoagro del año próximo.

Como cada edición, Expoagro 2026 edición YPF Agro contó con una notable presencia de referentes de la política nacional. Gobernantes, funcionarios, dirigentes y voces clave de todos los espacios políticos recorrieron la megamuestra, dialogaron con empresas y productores, y acercaron propuestas al sector.

Durante los cuatro días, la “Capital Nacional de los Agronegocios” recibió a más de 60 personalidades, con la visita destacada de la vicepresidente Victoria Villarruel; el expresidente Mauricio Macri; la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta y Santiago Passaglia, ontendente de San Nicolás.

Ayer en la cena inauguración de Expoagro 2026, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de Latinoamérica, con Fernando de Andreis, Martín Schvartzman y Alberto Marina. pic.twitter.com/0bXhbkhLhE — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 10, 2026

También acompañaron los 20 años de Expoagro los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Lo propio hicieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y el de Salta, Antonio Marocco. Funcionarios de carteras productivas de todo el país también acercaron sus agendas al sector.

En su edición aniversario, Expoagro fue el espacio predilecto para las inversiones productivas. Con el impulso de las nuevas líneas de financiamiento anunciadas en la muestra, y el acompañamiento de las entidades, en total se concretaron 10.000 millones de dólares de solicitudes de créditos.

Banco Provincia, main sponsor de la exposición, recibió pedidos de créditos por más de 531.000 millones de pesos y 738 millones de dólares. Las solicitudes de préstamos de inversión crecieron un 26 % respecto de 2025, gracias a la propuesta que incluyó tasas del 0 %. Desde la banca resaltaron que la demanda de líneas en dólares concentró más de la mitad de los pedidos de créditos.

“La recepción de las tasas fue muy positiva: las y los productores demostraron gran interés de financiamiento en un contexto donde se percibía con claridad la necesidad de renovar maquinaria y capital”, indicó el presidente de la entidad, Juan Cuattromo.

En el marco de la 20° edición de Expoagro, junto a @JavoRodriguezL, ministro de @agrarioPBA, y @JCuattromo, presidente de @bancoprovincia, renovamos y ampliamos el convenio para ofrecer financiamiento con tasas subsidiadas al agro bonaerense. pic.twitter.com/iFu4oqx7sQ — Alejandro Formento (@AleFormentoOk) March 11, 2026

En tanto, Banco Nación, sponsor, triplicó el financiamiento destinado al sector productivo respecto de la edición anterior y alcanzó un volumen récord de operaciones. En total, se registraron más de 28.000 solicitudes de préstamos, destinadas tanto a capital de trabajo como a inversión productiva.

“Evidencia un fuerte crecimiento en la canalización de créditos destinados al sector productivo”, detallaron desde la entidad.

Entre las principales propuestas, se destacan las líneas de crédito para la adquisición de maquinaria nueva con tasas del 0 % en dólares y del 19 % nominal anual en pesos, junto con plazos diferenciales de hasta 60 meses. Además, la banca pública brindó también charlas técnicas y asesoramiento personalizado, fortaleciendo su vínculo con la agroindustria.

Desde Banco Galicia informaron que superaron los 150.000 millones de pesos entre negocios liquidados y pipeline, y que más del 80 % de este último es en dólares. “Eso refleja la solidez y la proyección del sector”, comentaron.

Las principales líneas demandadas fueron mayormente para renovación de cosechadoras, tractores y camiones. Por el lado de la plataforma NERA, una solución digital que conecta a proveedores con productores, destacaron el lanzamiento de Crédito Ganadero Garantizado y la compra de insumos con la amplia oferta de convenios especiales para la exposición.

Según informó Agustín Ibarguren, gerente Agro de ICBC, el banco registró durante Expoagro 2026 consultas para financiar operaciones por un total de 63.500 millones de pesos. Principalmente de financiación de camionetas, tractores, sembradoras, equipos de riego y cosechadoras.

Desde Banco Macro, aseguraron que, en la exposición, el volumen de visitas, contactos realizados y negocios concretados fue muy positivo. “Superamos el objetivo propuesto y todas nuestras expectativas. Además nos llevamos muchos negocios para concretar en los próximos días”, expresaron.

Por su parte, la Gerencia de Banca Empresa de Credicoop detalló algunos datos preliminares del desempeño de la entidad en la muestra: más de 600 visitas en su stand, un 30% más que en 2025; más de 400 encuentros en stands de expositores y 650 consultas por créditos. Estas últimas fueron con futuras citas y compromisos de presentación de documentación por 55.000 millones de pesos y 31 millones de dólares, en un 75% con destino a financiación de maquinarias. Además, informaron que registraron 1.500 millones de pesos en operaciones de hacienda con tarjeta AgroCabal.

En el caso de Banco Patagonia, Karina Gómez Vara, superintendente de Negocios con Empresas de la firma, aseguró que “los primeros números muestran solicitudes de crédito por más de 12 millones de dólares en operaciones, que se suman a la presentación de más de 100 convenios para la compra de maquinaria, camiones e insumos en pesos y dólares”.

En el sexto año de participación, el banco cerró acuerdos que cuentan con financiación en dólares a tasa cero y en pesos específicamente para facilitar la renovación de maquinarias y vehículos agrícolas. Además, hubo consultas de clientes sobre las propuestas vigentes para importación desde Brasil.

Durante la muestra, Comafi también logró importantes resultados. “Nuestro balance es muy positivo: hubo un marcado aumento de solicitudes de crédito, principalmente en dólares y nuestros clientes aprovecharon las soluciones financieras que ofrecemos para compra de maquinaria, insumos, hacienda y financiación de capital de trabajo, muchas de ellas gestionadas de manera 100% digital”, comentó Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial.

Además, desde la entidad detallaron que se concretaron más operaciones de compra de maquinaria respecto a la edición anterior, y que se realizaron numerosas solicitudes de compra a través de las plataformas digitales del banco.

Participaron de la “Capital Nacional de los Agronegocios” un total de 12 entidades financieras que acompañaron el crecimiento sectorial: Banco Provincia (main sponsor), Banco Nación (sponsor), ICBC (sponsor internacional), Galicia (auspiciante), BBVA, COMAFI, CREDICOOP, Banco de La Pampa, Macro, Nera, Banco Patagonia y Santander.

Además, las cifras que arroja esta nueva cita para la agroindustria y el mundo de los negocios se reflejó en el optimismo de las empresas participantes, mientras que en las tradicionales Rondas Internacionales de Negocios se concretaron 367 reuniones, un 40 % más que en la edición anterior, lo que marca, un año más, la confianza de firmas globales y nacionales en Expoagro como un espacio clave para sellar transacciones comerciales.

La ganadería, punta de lanza

Una vez más, en un año bisagra para la actividad pecuaria argentina, los remates ganaderos batieron récords. En total, durante los 4 días de la muestra, se remataron más de 170.000 cabezas de ganado. A partir del lunes, levantaron el martillo, las consignatarias más importantes del país: Colombo y Magliano, Pedro Noel Irey, UMC – Haciendas Villaguay, Negocios de Hacienda, Campos y Ganados, Reggi y Cía, AFA, Rosgan, Jáuregui Lorda, Alianza Ganadera, A. Sáenz, FCO Agroganadera y Vicar Ganadera.

El lugar elegido fue la Carpa de Remates IPCVA y el Auditorio Carne Argentina, testigo de una importante actividad económica. Con cifras récord incluso para las propias consignatarias, como las 38.200 cabezas registradas por Rosgan, en muchos casos los remates fueron televisados y transmitidos vía streaming.

Quien también registró una elevada cifra fue la consignataria Colombo y Magliano, que vendió un total de 38.145 cabezas provenientes de 15 provincias y, en su mayoría, con calidad certificada, lo que marcó un hito dentro de la entidad.

A modo de balance, luego de las intensas jornadas de negocios en Expoagro, Juan Pedro Colombo, director y martillero de la firma, agradeció la notable participación del público y aseguró que lo acontecido en la muestra es reflejo del “entusiasmo y la expectativa” que vive hoy la ganadería.

“Estamos viendo más previsibilidad y más libertad para producir y para comercializar en Argentina y el mundo. Son todas señales positivas”, evaluó Colombo, quien felicitó a los productores y agradeció a Exponenciar por el trabajo conjunto.

En suma, la megamuestra desplegó una agenda completa de encuentros y jornadas formativas, que se desarrollaron en simultáneo dentro de los diferentes espacios del predio. El Tecnódromo Mario Bragachini vibró a diario con sus shows de maquinaria, el Auditorio Carne Argentina contó con ciclos completos de charlas técnicas, el Auditorio Prensa fue testigo de importantes anuncios, el Auditorio de Agronegocios CREA y el Auditorio Agtech John Deere recibieron a figuras destacadas de la política y la producción, y el Anfiteatro ArgenINTA tuvo auténticas clases magistrales de especialistas.

La edición contó con iniciativas salientes, como la primera Cumbre de Contratistas edición Piersanti, que contó con la participación de más de 230 representantes del sector y se consolidó como la primera cita oficial de quienes concentran el 80% de las labores agrícolas a nivel nacional.

Del mismo modo, más de 800 de estudiantes universitarios de todo el país compartieron ideas, gestionaron proyectos y aprendieron del agro que se viene en la Jornada Nacional de Jóvenes. La Red Mujeres Rurales, por su parte, fortaleció lazos y estableció metas a largo plazo en encuentros propios.

La agenda 2026 tuvo también un espacio reservado para sus clásicas jornadas formativas, como el Foro Económico, en el que participaron reconocidos especialistas durante tres días de la muestra, Punto Clima, el panel que año a año repasa las perspectivas climáticas para el agro y Eureka!, la cita dedicada a las últimas novedades en materia tecnológica.