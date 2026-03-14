Los Gardelitos tendrán su debut en el Hipódromo de La Plata

Luego de su convocante presentación en el Club Alemán de Villa Ballester, Los Gardelitos vuelven a La Plata para presentarse por primera vez en el Hipódromo de la capital bonaerense.

Con el éxito a cuestas de “El sueño de los locos”, su más reciente lanzamiento, la banda integrada por Eli Suárez (voz y guitarra), Jorge Rossi (bajo), Toto Ciccone (batería) y la invitada María Rosa (coros y acústica), desembarca en el escenario de 44 y 115.

La cita platense es el viernes 1 de mayo, a las 21 horas y las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera (calle 58 entre 10 y 11). Vale mencionar que comprando con tarjetas del Banco Provincia se puede acceder a cuatro cuotas sin interés.

El cantante Eli Suárez viene además de sorprender como invitado de Duratierra, la agrupación que se alzó con el Premio Gardel por su disco A los amores. Fue en el mítico marco de la Plaza Próspero Molina en el Festival de Cosquín 2026.

El líder de Los Gardelitos se sumó con su canción de “Puño y letra”, publicada en el disco Ciudad Oculta, fusionando el rock barrial con la profundidad del folklore de Duratierra.