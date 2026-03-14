Espectáculos | 14 mar 2026
Agenda
Los Gardelitos tendrán su debut en el Hipódromo de La Plata
La cita para el primer concierto de la banda en el escenario del circo hípico es el viernes 1 de mayo, a las 21 horas. Las entradas ya están a la venta en puntos físicos y vía online.
Luego de su convocante presentación en el Club Alemán de Villa Ballester, Los Gardelitos vuelven a La Plata para presentarse por primera vez en el Hipódromo de la capital bonaerense.
Con el éxito a cuestas de “El sueño de los locos”, su más reciente lanzamiento, la banda integrada por Eli Suárez (voz y guitarra), Jorge Rossi (bajo), Toto Ciccone (batería) y la invitada María Rosa (coros y acústica), desembarca en el escenario de 44 y 115.
La cita platense es el viernes 1 de mayo, a las 21 horas y las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera (calle 58 entre 10 y 11). Vale mencionar que comprando con tarjetas del Banco Provincia se puede acceder a cuatro cuotas sin interés.
El cantante Eli Suárez viene además de sorprender como invitado de Duratierra, la agrupación que se alzó con el Premio Gardel por su disco A los amores. Fue en el mítico marco de la Plaza Próspero Molina en el Festival de Cosquín 2026.
El líder de Los Gardelitos se sumó con su canción de “Puño y letra”, publicada en el disco Ciudad Oculta, fusionando el rock barrial con la profundidad del folklore de Duratierra.