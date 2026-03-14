Proponen “ocupación temporánea” para frenar el desguace de Fate

Este viernes se realizó en el Anexo A de la Cámara de Diputados una audiencia pública en apoyo a los trabajadores de Fate.

La instancia fue convocada por diputadas y diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad y de Unión por la Patria, junto a trabajadores de la empresa y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA).

Participó Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de esa y otras fábricas del neumático. También estuvieron presentes diputados del bloque “Unidos”, las centrales sindicales CTA-A y CTA-T, el SIPREBA, gremios solidarios como AGD-UBA, Ademys, Unión Ferroviaria de Haedo y ATE Hospital Garrahan, organizaciones como el Polo Obrero y el MTR, representantes de distintas luchas obreras como Morvillo, Aires del Sur, Georgalos, Lustramax y las agrupaciones de jubilados que se movilizan cada miércoles.

“En Fate estamos frente a un conflicto muy grave: el cierre se comunicó con un simple cartel mientras muchos compañeros estaban de vacaciones y pone en riesgo a más de mil familias y a la única fábrica del país que produce cubiertas para camiones y colectivos”, expuso Crespo.

Asimismo, el referente sindical disparó: “Ver cómo se pelean desde la Presidencia con Madanes Quintanilla lo único que nos genera es preocupación. Por eso estamos planteando una salida concreta: una ocupación temporánea de la planta, impulsada en la provincia de Buenos Aires con el acuerdo de todos los bloques, para interrumpir el intento de desmantelamiento, mantener la producción y garantizar los puestos de trabajo, mientras se encuentra una solución de continuidad productiva”.

“No puede ser que una decisión empresarial deje a mil familias en la calle y al país sin esta producción estratégica”, bramó el secretario general del SUTNA.

Por su parte, el diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, dijo que “acá no se está discutiendo una indemnización, se está defendiendo la continuidad de 920 puestos de trabajo y de una fábrica que cumple una función social estratégica para el país”.

FATE es una causa nacional. Se ganó ese lugar demostrando que cuando los sindicatos están al frente de la lucha, crece la solidaridad de toda la clase trabajadora. Más de diez diputados de tres bloques que representan decenas en la Cámara apoyando el reclamo de los trabajadores… pic.twitter.com/PgUpLUT5Ka — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) March 13, 2026

“Fate fue construida con 86 años de trabajo obrero y de allí salió la fortuna de Madanes Quintanilla, que hoy está entre las principales del país, mientras pretenden dejar a los trabajadores en la banquina”, anexó el legislador.

Del mismo modo, planteó que “Milei habla contra los empresarios prebendarios, pero gobierna para el capital financiero y su bicicleta especulativa, que ya provocó el cierre de miles de empresas. La lucha de los trabajadores de FATE ha conmovido al país porque pone sobre la mesa el destino del conjunto de la industria y marca un camino para todo el movimiento obrero”.

"Fate es la punta del iceberg, abajo están miles de fábricas que van cerrando y necesitan una respuesta de conjunto. Nos sumamos a la campaña del fondo de lucha para que no quiebren a los compañeros" @rominadelpla cerró la audiencia en el Congreso Nacional. Alias Fatenosecierra https://t.co/ROC85yYest pic.twitter.com/fuhQTyKFJG — Prensa Obrera (@prensaobrera) March 13, 2026

Y su par Romina Del Plá aseveró que “el cierre de FATE no es solamente el cierre de una empresa: es, como señaló Alejandro, la punta de un iceberg de fábricas que vienen cerrando y de una cantidad creciente de despidos en todo el país”.