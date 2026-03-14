Trágico choque de motos en La Plata: Un hombre muerto

Un violentísimo choque entre motos sucedido en las últimas horas acabó con un trágico saldo en La Plata, luego de corroborarse la muerte de uno de los conductores.

Fernando Ezequiel Idalgo, de 33 años de edad, es la víctima fatal del incidente de tránsito que involucró a una Honda CBX 250 de color rojo y a una Gilera 110cc, roja y negra y sin la chapa patente colocada.

El impacto sucedió en el cruce de la avenida 520 y la calle 183 de Melchor Romero, localidad de la zona oeste de la capital bonaerense, hasta donde arribó personal de la Comisaría Séptima, quienes cercaron el lugar y asistieron a las víctimas.

Idalgo, con graves heridas, fue trasladado al Hospital “Alejandro Korn”, de Melchor Romero, donde fue asistido pero su cuerpo no resistió y a las pocas horas falleció.

El caso es investigado por la UFI Nº 12 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padován, quien calificó la causa como “homicidio culposo” y ordenó una serie de pericias a los agentes policiales intervinientes.

Entre otras, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de develar la mecánica del incidente, y que se le practique test de alcoholemia y de narcóticos a ambos motociclistas.

Por ello, Padován ordenó que el cuerpo de Idalgo sea trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente operación de autopsia.

Con este desenlace ya suman 15 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año en la región –compuesta por Berisso y Ensenada, además de La Plata–, números que por lejos la ponen en la cima de la siniestralidad vial en el país.