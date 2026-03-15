Florencio Varela: Rescataron a 13 chicos explotados y maltratados en un hogar

Un total de 13 chicos fueron rescatados de un supuesto hogar infantil en Florencio Varela, donde vivían en condiciones extremadamente precarias y, según la investigación judicial, eran sometidos a explotación laboral y distintos episodios de violencia.

La causa está en manos de la Fiscalía Nº 8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir durante la investigación, los menores realizaban tareas pesadas durante largas jornadas, como preparar cemento, mover piedras, cortar pasto o construir cercos dentro del predio.

Además, debían encargarse de la limpieza del lugar y del cuidado de decenas de animales. Incluso juntaban heces de más de 30 perros y dos caballos con carretillas, una actividad que hacían sin supervisión y en condiciones consideradas peligrosas para chicos.

Según se desprende del expediente, si alguno se negaba a trabajar era castigado con ayunos o lo obligaban a pasar la noche afuera, incluso con frío. También se detectaron situaciones de golpes y un fuerte nivel de abandono, con mala alimentación, falta de higiene y ausencia de atención médica.

La investigación también apunta a dos funcionarios de organismos de Niñez de zona oeste, sospechados de haber alertado a las responsables del lugar antes de un allanamiento para que ocultaran la situación real del hogar.

En los operativos realizados en el predio y otros domicilios vinculados a la causa, efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares, un disco rígido y documentación que ahora será analizada por la Justicia. Mientras tanto, los chicos quedaron bajo resguardo y la investigación sigue para determinar responsabilidades.