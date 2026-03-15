Franco Colapinto corre el Gran Premio de China: a qué hora es la carrera

El argentino Franco Colapinto volverá a salir a pista este domingo cuando se dispute la carrera del Gran Premio de China de Fórmula 1, segunda fecha del campeonato 2026. La competencia se correrá en el circuito internacional de Shanghái y tendrá un horario poco habitual para el público argentino.

El piloto de Alpine largará desde el puesto 12, luego de una clasificación sólida en la que estuvo muy cerca de meterse entre los diez mejores. Esa posición lo deja bien parado para intentar avanzar algunas ubicaciones y pelear por entrar en la zona de puntos.

Para Colapinto, la carrera aparece como una buena oportunidad de sumar en el arranque de la temporada. El argentino todavía busca sus primeros puntos del año y llega con buenas sensaciones después del rendimiento mostrado durante la clasificación.

En cuanto a la lucha por la victoria, la pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, mientras que su compañero de equipo George Russell largará a su lado en la primera fila de la grilla. Detrás aparecerán dos nombres fuertes de Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que intentarán meterse en la pelea desde el inicio.

La carrera del Gran Premio de China comenzará a las 4 de la madrugada de Argentina, por lo que los fanáticos del automovilismo deberán madrugar para seguir el desempeño del piloto argentino, que buscará otra buena remontada en la máxima categoría.