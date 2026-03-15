Andrea del Boca se quebró en Gran Hermano al recordar las últimas palabras de su papá

Un momento de profunda emoción se vivió dentro de la casa de Gran Hermano cuando Andrea del Boca abrió su corazón y recordó a su padre, el reconocido productor y director Nicolás del Boca, fallecido en 2018. La actriz habló del tema durante una charla con sus compañeros y no pudo evitar quebrarse al rememorar sus últimos momentos juntos.

Entre lágrimas, la artista relató cómo fue la última vez que lo vio con vida en el sanatorio. “Lo abracé y le dije que estaba ahí. Abrió los ojos y me dijo ‘te amo’. Fue lo último que me dijo”, contó con la voz entrecortada, generando un silencio absoluto entre los participantes que escuchaban el relato.

Del Boca también recordó el vínculo cercano que tenía con su papá y el rol que ocupó durante toda su carrera artística. Según explicó, siempre fue una persona que la aconsejaba y opinaba sobre sus decisiones, aunque no siempre coincidiera con ellas. “A veces había cosas que no le gustaban, pero igual me apoyaba”, relató.

En ese mismo momento, la actriz contó que la familia decidió que el director pasara sus últimas horas en su casa, rodeado de sus seres queridos. Allí se reunieron todos para acompañarlo en sus últimos momentos, en un clima íntimo y familiar.

El recuerdo generó un clima muy distinto al que suele verse en la convivencia diaria del reality. Es que, puertas adentro, la actriz también viene protagonizando algunos roces con otros participantes por cuestiones de organización en la casa, especialmente en la cocina y las tareas de limpieza.

Sin embargo, durante ese momento íntimo dentro de Gran Hermano, la emoción fue la protagonista y el relato de Andrea del Boca terminó con una frase simple pero cargada de sentimiento: “Te amo, papá”, cerró, visiblemente conmovida.