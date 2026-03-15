Lorde brilló en Lollapalooza Argentina y desató la euforia del público con sus grandes hits

Uno de los momentos más esperados de Lollapalooza Argentina tuvo como protagonista a Lorde, que regresó al país con un show intenso y muy celebrado por sus fans. La artista neozelandesa combinó canciones nuevas con varios de los temas que la llevaron a convertirse en una de las voces más influyentes del pop de la última década.

El recital arrancó con una conexión inmediata con el público. Apenas sonaron los primeros acordes de “Royals”, miles de personas acompañaron cada palabra y transformaron el campo del Hipódromo de San Isidro en un gran coro colectivo. A partir de ahí, el clima fue creciendo con un repertorio que mezcló clásicos y material de su último trabajo.

La cantante presentó canciones de Virgin, el disco que lanzó en 2025 y que muestra una faceta más introspectiva. En ese contexto, logró equilibrar momentos más íntimos con otros de fuerte energía, manteniendo a la gente enganchada durante todo el show.

Durante el recital también sonaron temas muy celebrados por sus seguidores como “Perfect Places”, “Supercut” y “The Louvre”, que generaron algunas de las reacciones más fuertes del público. Con una puesta simple, sin grandes efectos visuales, la artista volvió a demostrar que su presencia escénica y su interpretación son el eje principal del espectáculo.

En una de las pausas, Lorde se tomó un momento para agradecer el cariño del público argentino. “Gracias, estoy contenta de estar acá”, dijo desde el escenario antes de interpretar “Liability”, una de las canciones más emotivas del repertorio, acompañada por miles de voces.

La jornada también dejó otras novedades dentro del festival, con nuevas experiencias en el predio como una zona de relax con espacios verdes, propuestas de arte y actividades vinculadas al cuidado del ambiente. Entre ellas, se destacaron iniciativas como Espíritu Verde y Rock & Recycle, que promueven el reciclaje y la reforestación de bosques nativos.

Con miles de personas recorriendo los escenarios, espacios gastronómicos y propuestas artísticas, Lollapalooza Argentina volvió a mostrar por qué es uno de los festivales más convocantes del país, con shows que combinan música, arte y experiencias para todos los gustos.