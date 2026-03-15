Masiva jornada de trámites, vacunación, asesoramiento y mejoras en Villa Elvira

“Nos vemos en el barrio”, el programa de la Municipalidad de La Plata que acerca el Gobierno local y sus servicios esenciales a cada rincón del partido, se instaló en Villa Elvira y les ofreció a los vecinos la posibilidad de realizar gestiones, trámites y consultas, obtener información sobre temas de interés y vacunarse cerca de sus casas.

“Este programa nos permite acercar el Estado a cada barrio y garantizar que más vecinos y vecinas accedan a servicios y asesoramiento de manera rápida y gratuita”, sostuvo el intendente Julio Alak al participar de la iniciativa, que ya concretó 27 entregas y 43 jornadas de trabajo, alcanzando más de 46 mil atenciones.

En ese sentido, en el marco de la propuesta impulsada por la Secretaría de Coordinación municipal a cargo de Luis Arias, quienes recorrieron los stands desplegados en 7 y 90 pudieron tramitar DNI y tarjetas SUBE, recibir asesoramiento y acompañamiento en casos de violencia de género, inscribirse al voluntariado social e informarse sobre programas de Desarrollo Social.

Además, la comunidad de la localidad tuvo la posibilidad de concretar trámites consulares, realizar consultas y gestiones ante la Agencia Platense de Recaudación (APR) y Defensa del Consumidor, aplicarse vacunas de calendario y vacunar a sus perros y gatos contra la rabia.

Por otro lado, la Fundación Argentina de Barberos Solidarios realizó cortes de pelo gratuitos, personal especializado brindó orientación sobre prevención y asistencia en adicciones y datos de interés sobre personería jurídica, regularización dominial, contratos de alquiler, estafas digitales y derechos de las personas migrantes.

Quienes se acercaron al lugar también pudieron recorrer la Feria de la Economía Popular, interiorizarse sobre huertas comunitarias y el proceso de reciclado, conocer los requisitos para aspirar al listado del año 2027 del Consejo Escolar e inscribirse a los Centros de Formación Profesional y participar en actividades recreativas y culturales.

Vale señalar que, en el marco de la iniciativa, a lo largo de toda la semana personal de la delegación comunal reparó columnas de alumbrado público, realizó cortes de pasto y concretó la recolección de residuos no habituales en la zona.