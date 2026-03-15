El 8M pierde terreno en los medios: fuerte caída en la cobertura mediática

Un reciente análisis sobre el Día Internacional de la Mujer (8M) en los medios de comunicación de Latinoamérica reveló un profundo cambio en la forma en que se aborda periodísticamente esta efeméride.

El dato más impactante del informe es la disminución sostenida en el volumen de noticias: la cobertura regional cayó un 61 % frente al pico histórico de hace tres años.

Al analizar la evolución a lo largo del tiempo, el informe elaborado por la empresa de medición y monitoreo de medios GlobalNews Group evidencia una marcada tendencia a la baja. Mientras que en 2023 se registraron 9.323 publicaciones y en 2024 el número fue de 6.190, para 2025 la cifra bajó a 3.800. Finalmente, en 2026 se contabilizaron 3.604 notas, un 5.1 % menos que el año anterior.

Sin embargo, la caída en la cobertura de los medios tradicionales no significa que el tema haya perdido relevancia. Por el contrario, la conversación sobre el 8M sigue pisando fuerte en el ecosistema digital.

De hecho, el análisis en redes sociales evidenció un aumento en el interés de los usuarios, registrando un crecimiento que pasó de 19.673 posteos en 2025 a un volumen masivo de 25.277 publicaciones en 2026.

Asimismo, el sentimiento general de la conversación fue un 55 % neutro y un 44 % positivo, dejando un margen de negatividad de apenas el 1 por ciento. Esto demuestra que en redes sociales el 8M se percibe firmemente como una fecha de claro consenso social.

“Un hallazgo de nuestra medición digital es la transversalidad del interés. Casi la mitad de los usuarios que impulsaron la conversación este año fueron hombres (49,6 %) , y la franja etaria dominante es la de los jóvenes adultos de 25 a 34 años. Es un tema que atraviesa a toda la sociedad”, destaca Camila Montaño, gerente de Operaciones de GlobalNews en Colombia.

El informe demostró que la conversación pública dio un salto sin precedentes hacia la cobertura de derechos y experiencias personales, dejando en segundo plano los aspectos políticos para centrarse en la conmemoración histórica y el homenaje.

El análisis de la agenda mediática tradicional arrojó datos contundentes sobre los nuevos intereses periodísticos:

• La cantidad de artículos publicados sobre la temática “Derechos de la mujer” en 2026 alcanzó las 767 notas, lo que representa un crecimiento del 79 % respecto al 2025.

• Las “Historias de vida” pasaron de tener una presencia moderada con 197 notas en 2025 a convertirse en el tercer pilar de la agenda, logrando 521 impactos.

• Por lo contrario, la temática “Marcha 8M”, que había sido la segunda con más publicaciones en 2025 (770), sufrió un retroceso significativo, obteniendo sólo 509 publicaciones en 2026.

Los medios buscaron conectar con la audiencia a través de la empatía y las experiencias personales en lugar de las consignas políticas, logrando una cobertura del 8M más profunda y significativa.

El comportamiento de las publicaciones presentó marcadas diferencias según la zona geográfica, evidenciando un claro contraste regional. La pérdida de volumen mediático en gran parte del continente fue compensada únicamente por el motor norteamericano, impulsado por el crecimiento de México, que pasó de 956 publicaciones en 2025 a 1.310 en 2026, lo que representa un aumento del 37 por ciento.

Por otra parte, en Sudamérica se presentó una disminución notoria en casi todos los mercados. Los casos más críticos fueron Colombia, que decreció un 56 % al caer de 318 a 138 notas, y Perú, que sufrió una baja del 59 %, pasando de 315 a 129 publicaciones. La gran excepción del sur fue Chile, que logró mantener una presencia estable con 239 notas.

“La disminución de las notas referidas al 8M en medios no es un dato auspicioso. El Día de la Mujer es siempre una buena oportunidad para volver a poner en agenda las problemáticas de género: la violencia, el acoso, la falta de equidad, la brecha salarial, la escasez de mujeres en cargos directivos y otros”, expresó Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE y referente de la Comisión de Cámaras del Consejo de RRPP.

Y recalcó: “Quienes tenemos puestos de liderazgo deberíamos tener presentes esas cuestiones los 365 días del año pero si hay ocasiones para recordarlas, no debemos desaprovecharlas”.

En definitiva, los datos relevados por GlobalNews evidencian un gran giro en la forma en que la sociedad y los medios de comunicación procesan el Día Internacional de la Mujer.

El 8M trascendió la coyuntura del momento y la cobertura exclusiva de la protesta en las calles, para instalarse como una fecha de reflexión profunda sobre las problemáticas estructurales y las vivencias personales. Esta transformación narrativa, marca un nuevo estándar sobre cómo los comunicadores y las audiencias buscan transmitir y entender las efemérides de gran impacto social en América Latina.