Único headliner argentino: Paulo Londra arrasó en Lollapalooza

Paulo Londra, el reciente ganador de dos Gaviotas (plata y oro) en el prestigioso Festival Viña del Mar, regresó a suelo argentino para formar parte del Lollapalooza por segunda vez.

Con gran seguridad escénica, una deslumbrante puesta artística y musical y un repertorio colmado de éxitos que suenan alrededor del mundo, el consagrado artista despertó la ovación de sus fans y de un multitudinario público que fue testigo de su evolución y madurez artística.

El pionero del género urbano desató la emoción de todos los presentes con una inigualable performance en vivo, acompañado de talentosos músicos. Así, el set de canciones repasó su carrera con “Por eso vine”, “Tal vez”, “Adán y Eva” hasta las más recientes de su último material en el que rinde homenaje a su historia con “PVSL” y “Sin cadenas” provocando el furor del público y sus fans por completo.

Uno de los momentos más eufóricos de la noche llegó con “1 %”, cuando Paulo Londra bajó del escenario para cantar junto a sus fans entre el público. Con miles de voces coreando la canción, el consagrado artista vivió un instante de conexión total con la multitud, desatando la locura en Lollapalooza.

El show también tuvo uno de sus momentos más celebrados con la aparición de María Becerra, a quien Paulo Londra invitó al escenario primero en su alter ego ‘Shanina’ para interpretar juntos “Ramen para dos”.

Más adelante en el setlist, el artista la volvió a convocar como última sorpresa de la noche: una versión compartida de “Cuando te besé”, uno de sus hits más recordados del repertorio, provocando una ovación ensordecedora.

Para el final del show y como una evolución de sus primeras presentaciones, cuando solía interpretar “So fresh” junto a su círculo más cercano, Paulo Londra recreó ese mismo espíritu al invitar a 20 fans a subir para bailar con él arriba del escenario, transformando la canción en un momento emocionante compartido y único junto a sus fans.

