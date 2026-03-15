Es oficial: se canceló la Finalissima

Este domingo se anunció la cancelación de la Finalissima que la Selección argentina debía jugar ante España, encuentro programado para el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar.

El cotejo entre las selecciones campeonas de América y Europa no se jugará por la guerra en Medio Oriente y las frustradas negociaciones entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reprogramar el partido.

“La UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló el organismo en un extenso comunicado, en el que responsabilizó a la dirigencia argentina por la cancelación del encuentro que no se sabe cuándo podrá jugarse.

El escrito indica que los europeos plantearon disputar el choque en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con una distribución del 50 por ciento de las entradas para cada selección, una alternativa que finalmente fue rechazada por la federación argentina.

Otra posibilidad que puso sobre la mesa la UEFA fue organizar una serie a doble partido, con el primero en Madrid el 27 de marzo y una revancha en Buenos Aires en una futura ventana internacional previa a la Eurocopa 2028 y la Copa América 2028.

También se evaluó disputar el encuentro en una sede neutral en Europa en la misma fecha o en la alternativa del 30 de marzo, pero todas esas opciones fueron descartadas por la dirigencia del fútbol argentino.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

Ante la falta de acuerdo, la UEFA anunció que el partido queda cancelado, aunque agradeció públicamente la colaboración de la Real Madrid, de las autoridades de Qatar y de la Real Federación Española de Fútbol por intentar encontrar una solución para disputar el encuentro.

“Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable”, expuso la UEFA.