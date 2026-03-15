“Dijimos Nunca Más”: 80 voces, a 50 años del golpe cívico-militar

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, Marea Editorial propone un libro colectivo para decir junto a sus autoras y autores, y con referentes y maestros, Nunca Más.

La presentación será este sábado 21 de marzo, a las 19 horas, a cargo de Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel (autores del prólogo), en el Auditorio Abuelas de la Casa por la Identidad (Avenida del Libertador 8151).

Moderarán el encuentro los compiladores Constanza Brunet y Debret Viana, en tanto que se contará con la presencia de Daniel Feierstein, Hernán Brienza, Gustavo Sylvestre, Emilce Moler y Mempo Giardinelli, entre otros autores de la antología.

“Porque hoy este enunciado se resignifica a la luz del negacionismo y el abierto apoyo a la dictadura que comenzó a tener visibilidad en la Argentina. Dijimos Nunca Más propone volver a pensar la historia reciente desde el presente, en un contexto atravesado por disputas de sentido, retrocesos simbólicos y una creciente fragilidad de los consensos democráticos”, exponen los mentores de la publicación.

En igual tono, dan cuenta que “la historia de un país es un territorio en permanente tensión. Sobre ese incierto terreno, Marea publica hace 22 años libros que indagan sobre esa historia reciente que nos constituye y nos condiciona el futuro. En ese recorrido, consolidamos un fondo editorial que habla sobre el pasado, pero sobre todo sobre el presente, en un diálogo sostenido y fecundo”.

Así las cosas, este libro nace de esa conciencia y de una urgencia: interrogar qué significa hoy 1976 y de qué manera su sombra sigue proyectándose sobre la Argentina de nuestros días. También está inspirado en el ejemplo ético de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que supieron transformar la vulnerabilidad en coraje y la soledad en acción común. Por ello todas las regalías del mismo se destinarán a estas dos instituciones.

Dijimos Nunca Más es una antología coral que reúne a 80 voces activas de la cultura argentina que aportaron textos y material gráfico (en su gran mayoría inédito) sobre la dictadura, el terrorismo de Estado, las víctimas, las mentiras construidas desde el poder y las persistencias de aquel horror en el presente. Un libro para atesorar y volver a decir juntos, lectores y autores: Nunca Más.

El libro propone una conversación pública sostenida sobre el destino argentino, inspirada en el ejemplo ético de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que supieron transformar la vulnerabilidad en coraje y la soledad en acción común.

Decir Nunca Más no es un gesto del pasado sino una práctica del presente que debe renovarse una y otra vez. Este libro vuelve a decirlo. Y se propone seguir diciéndolo, todas las veces que haga falta.

­Y lo firman: Santiago Adano – Taty Almeida – María Teresa Andruetto – Analía Argento – Patricio Barton – Florencia Battiti – Mabel Bellucci – Ángel Berlanga – Guillermo Blanco – Fernando Borroni – Myriam Bregman – Marcelo Brodsky – Hernán Brienza – Constanza Brunet – Marcela Bublik– Oche Califa – Juan Carrá – Jorge Caterbetti – Marcos Cittadini – Julia Coria – Pablo Corso – Ian Debiase – Debret Viana – Elsa Drucaroff – Verónica Estay Stange – Edgardo Esteban – Daniel Feierstein – Mempo Giardinelli – Jorge Giles – Dante Ginevra – Ariel Goldstein – Rodolfo Gómez – Ulises Gorini – Fabián Grillo – Eduardo Grüner – Sebastián Hacher – Mónica Hasenberg – Liliana Heker – Roberto Herrscher – Alejandro Horowicz – Federico Jeanmaire – Sergio Langer –Nicolás Lantos – Guillermo Levy – María Eugenia Ludueña – Alejandra Lunik – Lv Rod – Sergio Maldonado – Evangelina Margiolakis – Claude Mary – Gabriela Massuh – Matías Máximo – Inés Menéndez Hopenhayn – Adriana Meyer – Emilce Moler – Gabriela Naso – Victoria Torres – Panchopepe – Pedro Peretti – Adolfo Pérez Esquivel – Mariana Pinto Lucero – Ricardo Ragendorfer – Santiago Rey – Marcos Rosenzvaig – Catalina de Sanctis – Daniel Santoro – Kaloian Santos –Juan Sasturain – Luis Scafati – Carlos Skliar – Juan Soto – Gustavo Sylvestre – Alejandro Tarruella – Carlos Ulanovsky –Luisa Valenzuela – Mariana Zaffaroni Islas – Eduardo Zanini.