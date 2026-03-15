“Viuda negra VIP”: Cayó la ex Gran Hermano Luciana Martínez

En las últimas horas fue detenida una ex participante de Gran Hermano luego de haber sido denunciada junto a otra persona por haberle robado el pasaporte, un reloj digital y ropa interior a un turista norteamericano de la habitación de su hotel.

Se trata de Luciana Martínez, quien participó del reality en su edición 2024 y atrajo la atención del público por su dura historia de vida: oriunda de Santa Cruz, la joven es una chica trans que se presentó ante las cámaras diciendo “me llamo Jorge, pero hace diez años que, a escondidas, soy Luciana”.

Pues bien, este sábado al mediodía personal policial acudió al Smart Hotel de Palermo luego de haber recibido la denuncia de un hombre estadounidense de 40 años de edad de nombre Brandy, como la bebida alcohólica, quien dijo haber sido víctima de un robo por parte de dos personas.

Según su relato, a las 6:45 horas ingresó al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche, con quienes luego permaneció en la habitación consumiendo bebidas.

La víctima agregó que se quedó dormida y que al despertar, alrededor de las 12 horas, se encontró en soledad y advirtió la falta de su pasaporte, de un reloj y de su ropa interior.

Los dos sospechosos fueron identificados y rápidamente detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad, acusados de haber cometido el delito bajo la modalidad “viuda negra”, en este caso con malhechores VIP, ya que además de la joven mencionada, el hombre cuyas iniciales son CW sería el representante artístico de ella.

Todo se encuentra en plena etapa de investigación, pero las pruebas –fundamentalmente las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad del hotel y de la zona aledaña– serían muy contundentes.