Buscan en Buenos Aires a una nena de 7 años que habría sido ocultada por su madre

La Justicia de Mendoza activó un operativo para encontrar a Sur Álvarez Tovar, una nena de 7 años que habría sido ocultada por su madre y que podría estar en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue ordenada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, luego de que el padre de la menor iniciara una presentación judicial para que la niña regrese con él. Según consta en la causa, la madre no cumplió con la orden de restitución.

Los investigadores creen que la menor podría estar en el conurbano norte, especialmente en la zona de San Isidro, donde habría sido anotada en una escuela. También sospechan que podría estar siendo llamada con otro nombre para evitar que la identifiquen.

Ante esta situación, la Justicia autorizó difundir fotos y datos de la niña para facilitar su localización. Además, intervienen organismos vinculados a la protección de la niñez para garantizar su resguardo una vez que sea encontrada.

Las autoridades pidieron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al 911 o a la comisaría más cercana para avanzar con la búsqueda.