Más de 70 mil personas disfrutaron del regreso del TC2000 en un circuito callejero en Buenos Aires

El TC2000 volvió a correr en un circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires y lo hizo con una verdadera fiesta del automovilismo. Más de 70 mil personas se acercaron al sur porteño para vivir la primera fecha del campeonato 2026 en un evento que combinó velocidad, espectáculo y actividades para toda la familia.

La carrera se disputó en un trazado urbano armado sobre las avenidas General Roca y Escalada, con un recorrido que también incluyó sectores del Parque de la Ciudad. El circuito tuvo poco más de 2,5 kilómetros y permitió que los autos superaran los 250 kilómetros por hora en la recta principal.

En lo deportivo, el gran ganador de la jornada fue Franco Riva, que se quedó con la primera carrera del campeonato. El podio lo completaron Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León, en una competencia que se definió en los últimos tramos.

El evento marcó además el regreso del TC2000 a un circuito callejero porteño después de 13 años, lo que generó mucha expectativa entre los fanáticos del automovilismo. Desde temprano, miles de personas se acercaron para seguir la actividad y disfrutar de distintas propuestas dentro del predio.

Durante el fin de semana también hubo otras competencias, exhibiciones de autos, simuladores, shows y espacios gastronómicos. La denominada Fan Zone fue uno de los puntos más visitados por el público, con actividades vinculadas al mundo del automovilismo y propuestas para grandes y chicos.

Con tribunas naturales colmadas y miles de fanáticos siguiendo la carrera desde distintos sectores del circuito, el regreso del TC2000 al formato callejero dejó una imagen fuerte para el automovilismo nacional y alimenta la expectativa de repetir la experiencia en futuras ediciones.