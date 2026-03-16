Una mujer manejó 5 km en contramano por la Ruta 9: Todo acabó con 3 heridos

Una situación de alto riesgo se vivió en la autopista Panamericana, a la altura de Campana, cuando una mujer fue detectada manejando en contramano por la Ruta Nacional 9, lo que obligó a desplegar un operativo policial para frenar su marcha.

El hecho ocurrió cuando varios conductores advirtieron que un Toyota Corolla avanzaba en sentido contrario por el carril rápido, cerca de la planta de Holcim Argentina. La peligrosa maniobra generó múltiples llamados al 911 y alertó a las autoridades.

Ante la gravedad de la situación, la Policía montó un operativo cerrojo para evitar un choque frontal y detener el vehículo. El seguimiento se extendió durante varios kilómetros hasta que finalmente los efectivos lograron interceptar el auto a la altura del kilómetro 68.

#Policiales 🚔 Tensión en Panamericana: una mujer manejó en contramano por la Ruta 9 a la altura de Campana.



La Policía montó un operativo cerrojo y logró frenarla en el km 68. Hubo tres heridos: dos policías y el chofer de una camioneta.



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Al momento del procedimiento, la conductora, una mujer adulta mayor, fue obligada a descender del vehículo y quedó bajo control de los efectivos. En el lugar también se le realizó un test de alcoholemia para determinar si estaba en condiciones de manejar.

Como consecuencia del operativo y de la situación generada en la autopista, tres personas resultaron heridas: dos policías que participaron del procedimiento y el conductor de una camioneta involucrada en el incidente.

La mujer fue asistida en el lugar y el caso quedó bajo intervención de las autoridades para determinar cómo se produjo la peligrosa circulación en contramano en una de las autopistas más transitadas del país.