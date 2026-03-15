Verónica Llinás sorprendió al hablar de su personaje con la China Suárez en la serie En el Barro

Una charla distendida en la mesa de La Noche de Mirtha terminó generando uno de los momentos más comentados del fin de semana. La actriz Verónica Llinás sorprendió al contar detalles del fuerte personaje que interpreta junto a China Suárez en la serie En el Barro.

Todo surgió cuando Mirtha Legrand le preguntó por el cambio de look que tuvo que hacer para el papel. Llinás explicó que se tiñó el pelo especialmente para el personaje y, cuando salió el nombre de la China Suárez en la conversación, reveló el tipo de relación que tienen sus personajes dentro de la ficción.

Según explicó la actriz, su rol es el de una líder dentro de la cárcel donde transcurre la historia, con un perfil muy duro. “Yo era como la jefa del pabellón”, contó durante la charla, al describir la dinámica de poder que se muestra en la trama.

Llinás también reconoció que interpretar a ese personaje fue un desafío importante en su carrera. Contó que al principio sintió cierto temor por lo extremo del rol, pero que finalmente terminó siendo una experiencia artística muy fuerte y valorada por el público.

Durante la misma mesa, Moria Casán, otra de las invitadas, elogió su trabajo y destacó la intensidad que logró transmitir en pantalla. El momento dejó a todos sorprendidos y rápidamente se volvió uno de los fragmentos más comentados del programa.

La serie En el Barro, que continúa el universo de El Marginal, presenta una historia ambientada en una cárcel de mujeres y propone un tono oscuro, con personajes complejos y situaciones límite que buscan impactar al espectador.