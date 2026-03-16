Ferraro le pidió explicaciones a Pettovello por su supuesto vínculo con un empresario del Caso $LIBRA

El diputado nacional Maximiliano Ferraro volvió a poner el foco en el llamado Caso Libra y esta vez apuntó directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El legislador, referente de la Coalición Cívica, pidió públicamente que la funcionaria aclare si tuvo algún tipo de contacto con el empresario Mauricio Novelli, uno de los nombres que aparece en la investigación por la presunta criptoestafa.

A través de sus redes sociales, Ferraro preguntó si existió una conversación en la que Novelli habría pedido una reunión para presentar supuestos “aportes” de su empresa vinculados al área educativa. En ese marco, también solicitó saber si ese encuentro se concretó y si figura en los registros oficiales del ministerio.

Señora Ministra @SPettovelloOK, ¿nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli? ¿Y si efectivamente su secretaria, Consuelo, le otorgó la audiencia y si la misma figura en el registro público?



Asimismo, ¿podrá informar si existió alguna contratación, ya… pic.twitter.com/xCzwB7ynY2 — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

Además, el diputado consultó si hubo algún tipo de contratación o vínculo formal entre la cartera que conduce Pettovello y la firma mencionada por el empresario, que según el intercambio habría planteado la posibilidad de atraer inversiones extranjeras para proyectos en el país.

En paralelo, Ferraro adelantó que los legisladores que integraron la comisión investigadora del caso convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en el Congreso. Allí buscarán dar detalles sobre nuevas informaciones vinculadas a la causa y los pasos que podrían seguirse tanto en el ámbito legislativo como judicial.