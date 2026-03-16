lunes 16 de marzo de 2026 - Edición Nº4377

Política | 15 mar 2026

Redes y política

Ferraro le pidió explicaciones a Pettovello por su supuesto vínculo con un empresario del Caso $LIBRA

El diputado de la Coalición Cívica apuntó contra la ministra de Capital Humano y le pidió que aclare si mantuvo contactos con Mauricio Novelli, uno de los empresarios mencionados en la causa.

Sandra Pettovello.
TAGS: REDES SOCIALES, SANDRA PETTOVELLO, TWITTER, X, MAURICIO NOVELLI

El diputado nacional Maximiliano Ferraro volvió a poner el foco en el llamado Caso Libra y esta vez apuntó directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El legislador, referente de la Coalición Cívica, pidió públicamente que la funcionaria aclare si tuvo algún tipo de contacto con el empresario Mauricio Novelli, uno de los nombres que aparece en la investigación por la presunta criptoestafa.

A través de sus redes sociales, Ferraro preguntó si existió una conversación en la que Novelli habría pedido una reunión para presentar supuestos “aportes” de su empresa vinculados al área educativa. En ese marco, también solicitó saber si ese encuentro se concretó y si figura en los registros oficiales del ministerio.

Además, el diputado consultó si hubo algún tipo de contratación o vínculo formal entre la cartera que conduce Pettovello y la firma mencionada por el empresario, que según el intercambio habría planteado la posibilidad de atraer inversiones extranjeras para proyectos en el país.

En paralelo, Ferraro adelantó que los legisladores que integraron la comisión investigadora del caso convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en el Congreso. Allí buscarán dar detalles sobre nuevas informaciones vinculadas a la causa y los pasos que podrían seguirse tanto en el ámbito legislativo como judicial.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias