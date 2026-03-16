Establecen nivel de alerta “amarillo” por tormentas en La Plata

La Municipalidad dispuso el Nivel de Atención del Riesgo “Amarillo” por tormentas para el martes 17.

“Se establece el Nivel de Atención del Riesgo ‘Amarillo’ por tormentas entre la mañana y la tarde del martes en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos”, detalló la comuna en su parte hidrometeorológico.

19:45 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre la mañana y la tarde del martes en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos. Luego las condiciones mejorarán. pic.twitter.com/CXCtE6egpu — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 15, 2026

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro durante el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.