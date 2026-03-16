Interna PJ: Kicillof se impuso en 10 de los 16 distritos que fueron a las urnas

El sector que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, logró el triunfo en 10 de los 16 distritos en los que este domingo hubo compulsa interna para conducir el Partido Justicialista.

En Morón, el único gobernado por el peronismo en el que se recurrió a las urnas, el actual mandatario Lucas Ghi derrotó a su exsocio y predecesor en la jefatura comunal, Martín Sabbatella, por lo que Claudio Román seguirá al frente del partido al derrotar a la camporista Paula Majdanski.

En cuanto a resonantes triunfos camporistas, vale mencionar el de Mar del Plata, ya que el sindicalista docente Daniel Di Bartolo, delfín de la cristinista María Fernanda Raverta, prevaleció sobre Adriana Donzelli, del MDF; y el de Tres de Febrero, con el excandidato a intendente Juan Debandi sobre Alejandro Collia, exministro de Salud bonaerense y actual funcionario de La Matanza.

En San Miguel, ganó Santiago Fidanza, funcionario bonaerense ligado al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, mientras que en Zárate lo hizo Leandro Matilla, doblegando a Ana María Almirón, la candidata de Sergio Berni y Agustina Propato.

MDF también se alzó con el triunfo en San Nicolás, Balcarce, San Antonio de Areco, Lincoln, Lobería, Roque Pérez y Saladillo.

Mientras que, además de Mar del Plata y Tres de Febrero, postulantes enrolados en el kirchnerismo ganaron en Coronel Suárez y Magdalena.

En lo que hace al Frente Renovador, sus dirigentes liderarán la conducción en Junín y Tornquist.

