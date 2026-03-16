“El divorcio del año”: últimas semanas en Buenos Aires y se viene la gira

El divorcio del año, la comedia dirigida por José María Muscari, se convirtió en una de las propuestas más convocantes del teatro porteño en este inicio de año.

La producción acaba de anunciar las últimas semanas en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires antes de comenzar su gira nacional.



Protagonizada por Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, la obra combina humor y emoción, con texto original de Mariela Asensio y José María Muscari, la dupla creativa detrás del éxito Perdidamente, y una puesta en escena que atrapa al público desde el primer minuto.

Una pareja que se separa pero se aman. Una hija que sufre pero se ríe. Un par de abogados que están dispuestos a todo. Una familia a merced de los medios de comunicación y las redes sociales.

En suma, una comedia explosiva sobre cómo las relaciones de pareja pueden afectar nuestra salud mental...

La producción está a cargo de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, consolidando un título que ya se ubicó entre los más destacados de la cartelera teatral porteña.



El divorcio del año se presenta con funciones de miércoles a domingo en el Multiteatro y las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería de la sala (Avenida Corrientes 1283.