Cayó policía bonaerense por el crimen de un chofer de DiDi en La Matanza

Un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado a balazos en la autopista Presidente Perón, en el partido bonaerense de La Matanza, y por el crimen fue aprehendido un joven policía que quedó acusado de haber solicitado el viaje a través de la plataforma Didi.

La investigación generó fuerte conmoción debido a la presunta participación de un efectivo de la fuerza en el hecho.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, quien trabajaba como conductor de la aplicación DiDi, además de que era docente. El episodio ocurrió cuando personal policial acudió a la Autopista Presidente Perón a la altura de la Ruta 3, en dirección a Ezeiza, donde encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con heridas de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras actuaciones, Pereyra aún se encontraba consciente cuando fue asistido por los efectivos y alcanzó a relatar que momentos antes circulaba a bordo de su Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por varios hombres que se desplazaban a pie. Según su testimonio, los delincuentes le robaron el vehículo y efectuaron varios disparos.

Minutos después llegó una ambulancia, cuyo personal médico constató el fallecimiento del conductor. En el lugar del hecho trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes al examinar el cuerpo detectaron múltiples impactos de bala: en la espalda, el pecho, un brazo y un codo. Además, se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.

A partir de las tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo logró establecer que el viaje que realizaba la víctima había sido solicitado mediante la aplicación DiDi desde un usuario registrado con el nombre “Matías Vizgarra”, acompañado por una fotografía de perfil.

Con esos datos, los investigadores identificaron al titular de la cuenta como el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, quien presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con base en Puente 12.

El agente fue convocado a presentarse en la seccional para prestar declaración. Durante el intercambio con el fiscal de la causa surgieron inconsistencias en su relato, por lo que se dispuso su inmediata aprehensión bajo la acusación de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”.

En su poder tenía su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9 con ocho municiones.

En paralelo, efectivos policiales hallaron el Chevrolet Corsa de la víctima abandonado en la intersección de Coronel Espejo y El Airampu, en Ciudad Evita, a unos diez cuadros de la base de la UTOI.

La investigación quedó en manos de la UFI temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, mientras que la Auditoría General de Asuntos Internos, organismo depndiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, dispuso la inmediata desafectación del policía detenido.

El acusado será trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, en tanto que trascendió que tiene grandes deudas económicas.