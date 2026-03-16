“Fueyerías”, una monumental obra sobre el bandoneón

El bandoneonista y compositor Pablo Jaurena acaba de lanzar el single “Loca bohemia”, de Francisco De Caro, en una versión con arreglos de Roberto Pansera y la participación de los bandoneonistas Daniel Binelli, Santiago Segret, Daniel Ruggiero y el propio Jaurena.

La canción formará parte de Fueyerías, el nuevo álbum del reconocido bandoneonista, investigador y productor, en el que también participa Ignacio Varchausky como productor musical.

Se trata de una importante producción que rinde homenaje al paradigmático instrumento tanguero, para lo cual reunió a 31 bandoneonistas de varias generaciones y estilos en obras que son rescates históricos, nuevas composiciones y nuevos arreglos y que fueron grabadas entre Buenos Aires, Córdoba, Tokio, París, Madrid y Medellín, lo que lo convierte en un verdadero documento musical.

Entre los invitados de Fueyerías se encuentran los maestros consagrados Víctor Lavallén (90), Rodolfo Mederos (85), Néstor Marconi (83), Lisandro Adrover (80) y Daniel Binelli (79), junto a destacados referentes de generaciones posteriores como Juanjo Mosalini, Ryota Komatsu, Claudio Constantini, Ramiro Boero, Lysandre Donoso, Fabrizio Colombo, Santiago Segret, Damián Torres, Jun Hayakawa, Camilo Ferrero, Ayelén Pais, Gaspar Tatián, Giovanni Parra, Satoshi Kitamura, Marco Blandón, Carmela Delgado, Daniel Ruggiero, Juan Pablo Jofre, Natsuki Nishihara, Leandro Yoyo Pane, Franco Bruschini, Astor Cuquejo, Takatoki Susuki y Felipe Etkin.

En tres obras, el álbum cuenta además con la participación especial de los contrabajistas Horacio Cabarcos, Ignacio Varchausky y Lucas Eubel Frontini, alcanzando un total de 36 músicos en la producción.

La presentación del single “Loca Bohemia” también posee tintes históricos: este arreglo original de Roberto Pansera se remonta al año 1986, cuando el reconocido conductor Juan Alberto Badía realiza en su programa Badía y Compañía un homenaje televisivo a Astor Piazzolla, con el propio Piazzolla presente en el estudio.

En esa circunstancia, los bandoneonistas Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Daniel Binelli y Rodolfo Mederos estrenaron “Loca bohemia” en cuarteto de bandoneones.

Es para este álbum Fueyerías que se realiza la primera grabación de estudio con cuatro bandoneonistas en directo y junto a unos de los músicos que participaron de aquel encuentro, el maestro Daniel Binelli, a quien se suma Santiago Segret y Daniel Ruggiero.

Binelli aportó los manuscritos originales del arreglo y Jaurena realizó la desgrabación de las partes que fueron improvisadas por los músicos en el set televisivo y otros ajustes (como una parte de improvisación que estaba prevista en el arreglo original pero no se hizo en 1986 y ahora en esta versión pudo recrearse). Esta versión de “Loca bohemia” fue grabada en Buenos Aires en junio de 2024.

“Estoy muy feliz de presentar el primer single de Fueyerías, un proyecto que llevó más de dos años de producción. Elegimos comenzar con ‘Loca Bohemia’, una obra que me impactó profundamente la primera vez que la escuché en su versión original para televisión, tanto por su fuerza como por los grandes músicos que la interpretaron”, dice Jaurena.

Y recalca: “Es una enorme emoción haber realizado este registro junto a uno de sus intérpretes originales, el maestro Daniel Binelli, y con bandoneonistas que admiro y respeto como Santiago Segret y Daniel Ruggiero”.

“Creo que esta versión sintetiza el espíritu del proyecto: poner en valor el bandoneón y su repertorio específico para ensambles, y hacer de la interpretación un espacio de encuentro y disfrute entre colegas”, sentencia el artista y docente cordobés.

