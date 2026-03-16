“¡Sharap!”: adiós a Marcelo Araujo, el relator parteaguas del fútbol argentino

El histórico relator de fútbol televisivo, Marcelo Araujo, murió este lunes a los 78 años luego de estar internado en el último tiempo en Vicente López.

Clásico de Avellaneda, la Doble Visera se queda sin luz y así reaccionó Araujo:



"UY SE CORTÓ LA LUZ... SE CORTÓ LA LUZ... ¡SE CORTÓ LA LUUUUUZ!" pic.twitter.com/AhYwpH8Q6H — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 16, 2026

Lázaro Jaime Zilberman, tal y su nombre real, tuvo una extensa trayectoria como periodista deportivo y se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa Fútbol de Primera, rompiendo el acartonamiento imperante hasta esa época.

Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una recordada dupla con otra leyenda del periodismo deportivo: Enrique Macaya Márquez, quien supo resaltar su compañero como el narrador con mayor visión de juego.

"$776.420 LA RECAUDACIÓN PARA ESTA NUEVA EDICIÓN DEL SUPERCLÁSICO DEL FÚTBOL ARGENTINO, MARTEEEN GOOOOL" pic.twitter.com/iBVTFYqGR8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 16, 2026

Del mismo modo, Araujo supo relatar a la Selección durante varios mundiales, copas América y eliminatorias, institucionalizando la metodología de no gritar los goles que le hacían a Argentina.

Cuando Araujo hacía silencio en los goles que le hacían a Argentina. pic.twitter.com/23xiCKbTAW — En Una Baldosa (@enunabaldosa) March 16, 2026

Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con el programa Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.

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El deceso se produjo por un agravamiento de su estado de salud, productor de un cáncer contra el que venía luchando desde hace tiempo. No habrá velatorio y sus restos serán cremados este martes en el Cementerio de la Chacarita.