“El juguete rabioso”, clásico fundante de nuestra literatura

Con textos de Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti Ricardo Piglia, Juan José Sebreli, Beatriz Sarlo Ismael Viñas, Oscar Masotta, Jorge Lafforgue Guillermo Saccomanno y Claudio Zeiger, Alfaguara presenta una edición crítica de El juguete rabioso, de Robert Arlt.

La publicación de este libro en 1926 fue un milagro inesperado que, salvo para algunos lectores muy particulares como Ricardo Güiraldes y Jorge Luis Borges, pasó casi desapercibido.

Los rescates de la crítica, pero sobre todo el emocionado descubrimiento de jóvenes de sucesivas generaciones, resucitaron el milagro y lograron que su potencia se proyectara hacia el futuro.

Hecho de sí mismo, inventando el mundo en cada frase, más que nuestro primer escritor salvaje, Roberto Arlt es nuestro primer escritor absoluto.

El juguete rabioso radiografía las paradojas del acceso a la cultura. En Silvio Astier, ese muchacho que sueña con ser héroe y acaba delincuente, laten la furia, la humillación y la astucia del excluido. Entre la vergüenza y el orgullo.

Esta edición acompaña la novela con una antología que reúne textos de destacados autores que arman un contrapunto entre los rescates de los cincuenta y las reinterpretaciones de los sesenta y setenta, hasta las miradas actuales, y vuelven sobre este clásico de cien años urgente para dar cuenta de su fuerza inextinguible.

“Sus relatos captan el núcleo paranoico del mundo moderno: el impacto de las ficciones públicas, la manipulación de la creencia, la invención de los hechos, la fragmentación del sentido, la lógica del complot. Arlt es el más contemporáneo de nuestros escritores”.

Ricardo Piglia

“Si de alguien me siento cerca en mi país es de Roberto Arlt”.

Julio Cortázar

“El hombre que Arlt descubre es el de nuestra urbe, cifra a su vez del país”.

Ismael Viñas

“Arlt había nacido para escribir sus desdichas infantiles, adolescentes, adultas. Lo hizo con rabia y con genio, cosas que le sobraban”.

Juan Carlos Onetti

“El juguete rabioso trajo a la literatura argentina una originalidad radical no carente de lírico ilusionismo acerca de la belleza del mal y la posibilidad de torcer el destino”.

Claudio Zeiger

El autor

Roberto Arlt nació en la ciudad de Buenos Aires en abril de 1900, aunque el día exacto nunca estuvo del todo claro porque él mismo se encargó de que circularan distintas versiones.

Hijo de inmigrantes, dejó la educación formal a muy corta edad y decidió ser autodidacta. Sobrevivió gracias a los trabajos más variados hasta que se convirtió en escritor, periodista, dramaturgo e inventor.

Su literatura fue la primera en incorporar el habla cotidiana del hombre porteño. Ese estilo, que en su época fue catalogado de incorrecto o desprolijo, sumado a una destreza narrativa fenomenal, lo colocan en el podio de los escritores argentinos más importantes.

Su influencia puede verse con claridad en la obra de Roberto Bolaño, Ricardo Piglia y Julio Cortázar, entre muchos otros. Publicó cuatro novelas: El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929), Los lanzallamas (1931) y El amor brujo (1932); dos libros de cuentos: El jorobadito (1933) y El criador de gorilas (1941), varias obras de teatro y sus famosas “Aguafuertes porteñas” en el diario El Mundo.

Murió el 26 de julio de 1942 en la misma ciudad en la que nació.