¡Atención monotributistas!: finaliza el plazo de apelación

Este lunes 16 de marzo vence el plazo para presentar la disconformidad de los monotributistas que consideren que la recategorización para el semestre julio-diciembre 2025 fue incorrecta.

¿Cómo debés hacerlo?

Accedé al portal de ARCA con tu clave fiscal y seleccioná el servicio “Presentaciones Digitales”, eligiendo el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término” (ver requisitos).

En los casos de recategorización de oficio originada en información reportada por plataformas de cobro electrónico, en el marco del Título I de la Resolución General N° 4614, ARCA habilitó de manera excepcional un botón directo en el portal de Monotributo.

Una vez vencido el plazo, las apelaciones deberán realizarse mediante el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Recurso fuera de término” (ver requisitos).