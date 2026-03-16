Advierten por “la desinflación que no se desinfla”

La economista Mónica Gismondi advirtió sobre el amesetamiento del proceso de desinflación, el estancamiento del crédito y un crecimiento económico “modesto” para este año.

Al contextualizar, mencionó que “es cierto que hubo ciertos precios que se están acomodando, sobre todo en particular el precio de la carne”, pero se trata de factores sectoriales más que de una tendencia general.

“Ya hace varios meses que el proceso de desinflación entró en una etapa donde no desinfla, digo, continúa”, alertó en declaraciones a Canal E.

Asimismo, explicó que “hasta mayo del año pasado la inflación iba bajando mes a mes, y de mayo hasta enero de este año la inflación empezó a subir”.

Según Gismondi, este comportamiento responde a una dinámica habitual en programas de estabilización: “Es mucho más fácil bajar de eso, 200 y pico de inflación, a 40 o 30 y algo, que de ese 30 y algo a menos del 10 %; eso pasó en todos los programas de desinflación”.

En cuanto a las proyecciones inmediatas, anticipó que los niveles podrían mantenerse similares a los meses previos, pues “el 2,7 es más un piso para marzo”.

“Lo que es cuotas de colegio no está todo incorporado, en general marzo siempre viene fuerte por educación”, ejemplificó la especialista

Finalmente, puso la lupa en la economía real y afirmó que “ese es un desafío incluso, te diría, más importante. Este proceso de virtual estancamiento de muchas actividades, no de todas, ya lleva casi un año”.

“Hay otras actividades, como el agro particularmente, la minería, etcétera, que sí están muy dinámicas”, diferenció, pero “las actividades más urbanas, las que sentimos más en el día a día, están estancadas”.