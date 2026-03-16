Tras hacer historia en España, Alejandro Astola promete “un concierto puro” en el Tasso

Alejandro Astola comenzó su primera gira solista, “Mi Guitarra y Yo” y protagonizó una semana que pasó a la memoria musical de su ciudad, Sevilla.

Fueron siete días consecutivos, siete conciertos, siete salas distintas y siete noches con el cartel de entradas agotadas.

La gira continúa su recorrido por distintas ciudades de España y Latinoamérica, donde varias fechas ya han agotado entradas con meses de antelación, confirmando que este viaje íntimo logró conectar profundamente con el público.

Es en ese marco que el sevillano arriba a nuestro país para presentarse este viernes 20, a las 20 horas, en el Torquato Tasso (Defensa 1575), con entravas a la venta vía web.

Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inicia así un nuevo proyecto en solitario con su sello personal y una desafiante apuesta.

“Es volver al principio, sobre todo en el mundo de la creación. Escribir desde el corazón, sin pretensiones”, reflexiona ante ANDigital.

Y recalca: “Quiero no desaprender, pero sí deconstruirme y pintar como cuando era un niño, hay mucha pureza en esa manera de hacer arte, sin nadie esperando, solo por uno mismo y para uno mismo. Puede ser que esa sea la clave del éxito de este proyecto, porque va de corazón a corazón”.

Lleva casi 25 años escribiendo canciones y desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre “Fondo Flamenco” y “Astola y Ratón”, además de numerosos proyectos inéditos.

A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer.

De cara al show en el barrio de San Telmo, anticipa: “Pueden esperarse un concierto puro, se cantan canciones que no han salido todavía, es la parte que más me gusta. Que no sea unilateral, fortalecer ese vínculo con el público. Aunque el disco sea mío, es para ellos, es la forma más bonita de un proyecto, teniendo en cuenta silencios, aplausos, lágrimas, emociones…”.

Así, en esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música.

Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas.

“La ilusión es lo más importante en esta gira tan intensiva, muchas ganas, eso todo lo puede y me alegra poder estar todos los días sobre las tablas”, sentencia.

