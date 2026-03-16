Condenaron a 23 años de prisión al joven que mató a Kim Gómez

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven hallado culpable por el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió durante un violento robo ocurrido en la capital bonaerense.

La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes dieron por acreditada la responsabilidad penal del acusado en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.

Si bien el tribunal ya había declarado culpable a Godoy el 4 de marzo, durante una audiencia anterior, este lunes se dio a conocer finalmente el monto de la pena que deberá cumplir.

Según el fallo, el joven —quien actualmente tiene 18 años— fue considerado coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, una figura contemplada en el Código Penal para los casos en los que una persona muere durante la comisión de un asalto.

El crimen de la pequeña Kim Gómez generó una profunda conmoción en la ciudad de La Plata y tuvo una amplia repercusión a nivel nacional. El caso provocó reclamos de justicia por parte de familiares, vecinos y organizaciones sociales, que siguieron de cerca el avance del proceso judicial.

Durante el juicio se analizaron distintas pruebas incorporadas a la causa, entre ellas testimonios, pericias y reconstrucciones del hecho, que permitieron al tribunal establecer la participación del acusado en el episodio.

Los magistrados concluyeron que Godoy tuvo un rol activo en el asalto que derivó en la muerte de la niña, lo que fundamentó la pena de más de 23 años de prisión.

Por tratarse de un proceso que comenzó bajo el fuero penal juvenil —debido a que el acusado era menor al momento del hecho— el debate se llevó adelante ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, que interviene en delitos graves cometidos por menores de edad.

La condena marca un paso clave en una causa que conmocionó a la sociedad platense y que mantuvo en vilo a la comunidad durante más de un año, mientras avanzaban las distintas instancias judiciales.

Tras conocerse la sentencia, se espera que la defensa del condenado analice los pasos a seguir, entre ellos la posibilidad de presentar recursos ante instancias superiores. Mientras tanto, la familia de la víctima volvió a reclamar que el caso sirva para reforzar las políticas de prevención del delito y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

