Milei en Córdoba: “Tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento y va a caer la inflación”

El presidente Javier Milei destacó este lunes que el país logró escalar 40 puestos en el índice global de libertad económica en muy poco tiempo y aseguró que “Argentina está frente a una gran oportunidad para volver a crecer y ser grande nuevamente”, al participar de la apertura de actividades 2026 de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el presidente de la entidad, Manuel Tagle, el mandatario ratificó su objetivo de convertir a la Argentina en el “país más libre del mundo” y, en ese sentido, remarcó la importancia de “seguir dando la batalla cultural”.

“Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es elaborar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolos como parásitos”, expresó el jefe de Estado y enfatizó que “nosotros estamos acá para robarles esa bandera y volver a traerla al capitalismo de libre empresa”.

Milei resaltó que “los argentinos decidimos torcer esa historia de decadencia y estamos comenzando la reconstrucción” y, en ese marco, ponderó que “después de mucho tiempo hemos registrado dos años seguidos de crecimiento y hoy tenemos los niveles más bajos de pobreza de los últimos ocho años”.

“Argentina tiene un montón de sectores que van a generar muchísimo crecimiento y que ya lo están generando”, enfatizó el Presidente y remarcó que “no es un chiste tener del otro lado a personas que están dispuestas a romper todo con tal de verlos mal, y los kirchneristas están dispuestos a hacer cualquier tipo de barbaridad porque no están en el poder”.

En este contexto, el mandatario aseguró que “tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento, va a caer la inflación y vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza. Por lo tanto, vamos a seguir en este sendero que va a hacer que la Argentina sea grande nuevamente”.

Entre los puntos más destacados del discurso, Milei sostuvo que “este camino hacia la libertad implica que los países más libres crecen el doble y tienen niveles de pobreza muchísimo más bajos”.

“La minería, el petróleo y el gas, la economía del conocimiento y el sistema financiero tienen un enorme potencial para impulsar el desarrollo del país. Argentina está en condiciones de convertirse en una potencia energética”, aseveró el mandatario.

En otro orden, dijo que encabeza “el primer gobierno de la historia que eliminó 20 impuestos y bajó la presión fiscal en términos del PBI”.

“Nosotros dijimos que íbamos a ir a déficit cero y lo logramos en el primer año de gestión”, recordó el jefe de Estado, y subrayó: “El riesgo país bajó de 3.000 a alrededor de 500 puntos, lo que abre la puerta a más inversiones y crecimiento”.