Una batalla campal se desató en las últimas horas en Merlo, donde dos grupos mantuvieron un feroz enfrentamiento en plena calle, con piedrazos y reiterados disparos.

El hecho ocurrió el viernes 13 de marzo pasado a las 23 horas en el acceso a una vivienda ubicada en la calle Amado Nervo al 300 del barrio Matera, donde una cámara de seguridad captó todo.

El incidente empezó cuando, por motivos que se desconocen, seis personas atacaron a piedrazos y palazos una camioneta estacionada frente a una casa. Cuando el dueño del vehículo salió a ver qué sucedía, los agresores lanzaron una clara amenaza: “Miren que vamos a buscar los fierros”.

🔫 Feroz enfrentamiento vecinal en Merlo terminó con piedrazos, tiros y 12 detenidos



🎦 Dos grupos se trenzaron violentamente en el barrio Matera. Los hechos comenzaron con piedrazos a una camioneta y terminaron con disparos de arma de fuego, y todo quedó filmado.



🚔 Debió… pic.twitter.com/Z8fmmprMb3 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 16, 2026

Inmediatamente, la dueña de la casa llamó al 911, llegó la policía y el grupo se retiró. No obstante, retornaron dos horas después, en esa oportunidad con armas de fuego, y sin mediar palabra comenzaron a disparar.

El caos se apoderó por completo de la situación y los efectivos policiales regresaron al lugar, donde fueron recibidos por unas treinta personas, quienes los atacaron a piedrazos.

Los agentes respondieron con balas de goma, mientras lograron identificar al sujeto que había disparado con el arma de fuego. Intentó escapar, pero fue atrapado en una vivienda cercana.

La Policía secuestró un revólver calibre 38, una escopeta calibre 16, cuchillas, machetes y municiones.

El saldo inicial fue la detención de 12 personas, tras la orden del fiscal Claudio Oviedo. Sin embargo, el juez Ricardo Fraga solo determinó la prisión preventiva para cuatro de ellos.