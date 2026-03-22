“Metrópolis”: Larreta lanzó su espacio para volver a gobernar la Ciudad en 2027

El legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó formalmente “Metrópolis”, su nuevo espacio político enfocado en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el lanzamiento, Larreta explicó que el objetivo central de su plataforma es “la segunda transformación de la Ciudad”.

Según Larreta, Buenos Aires funciona “a dos velocidades”, con un contraste entre barrios desarrollados y otros relegados.

El planteo del exjefe de Gobierno es trabajar sobre más de 100 proyectos urbanos vinculados con transporte, seguridad, espacio público y desarrollo urbano.

“Buenos Aires tiene todo para convertirse en una gran Metrópolis. Pero para lograrlo hace falta una segunda transformación, que profundice lo que ya empezamos, que recupere este tiempo perdido y que se anime a ir más lejos. Es la decisión de completar la Ciudad”, enfatizó.

Y continuó: “Esa nueva etapa empieza donde más falta hace, entendiendo que cuando levantamos a los que están más abajo, la Ciudad entera se eleva”.

El lanzamiento de Larreta es leído en la arena política porteña como un claro posicionamiento político para volver a competir por la Jefatura de Gobierno en 2027, luego de obtener el año pasado una banca en la Legislatura y tras la fallida candidatura presidencial de 2023.