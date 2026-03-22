El Gobierno designó veedores en la AFA para revisar balances y contratos

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino por un plazo de 180 días, a instancias de la Inspección General de Justicia.

La medida busca fiscalizar el funcionamiento administrativo y financiero de la entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia, según la resolución firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

Por la normativa, los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y a los contratos comerciales vigentes, con facultad para solicitar documentación y auditar operaciones.

Los expertos designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes deberán confeccionar un informe al término del control sobre la gestión económica e institucional.

La resolución aclara que no se trata de una intervención ni implica desplazar a las autoridades actuales, pero habilita un proceso de control y seguimiento.

Los veedores en la AFA analizarán documentos y, si detectan irregularidades, su informe podrá motivar medidas administrativas adicionales por parte de la IGJ, en especial sobre los contratos y movimientos económicos.

Transcurridos los seis meses, el informe final será remitido a la Inspección General de Justicia para que evalúe eventuales sanciones o observaciones. La supervisión apunta a clarificar la gestión y a garantizar transparencia en el manejo de fondos.

Según explicaron las fuentes oficiales, esa documentación servirá para definir si se imponen observaciones, se exige regularizaciones contables o se adoptan otras medidas administrativas contra la asociación vinculada a la gestión y a los contratos.