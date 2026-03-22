Mariel Fernández se anotó en la carrera por suceder a Kicillof: “Volver a enamorar”

La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, inauguró la sede de su flamante espacio político, Reconquista, en la Ciudad de Buenos Aires.

Es tiempo de una nueva etapa, es tiempo de Reconquista. pic.twitter.com/1Sy1Q94PAk — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) March 16, 2026

“Como este gobierno trabaja para el 1 % de la población más rica, acá no sobra nadie. Nosotros y todo el que ame a este pueblo necesita construir una propuesta en defensa del país y de la provincia de Buenos Aires”, expuso.

En este sentido, sostuvo que “el desafío es reconquistar a nuestro pueblo y tener un movimiento peronista que vuelva a enamorar, para que recupere la esperanza y salga de la tristeza profunda que tiene hoy”.

¡Inauguramos la sede de nuestro espacio político Reconquista en CABA!



Como este gobierno trabaja para el 1% de la población más rica, acá no sobra nadie. Nosotros y todo el que ame a este pueblo necesita construir una propuesta en defensa del país y de la provincia de Buenos… pic.twitter.com/hzzPV30Cu8 — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) March 17, 2026

“Siempre con las enseñanzas de nuestro querido Papa Francisco presentes, fundamentalmente el cuidado de la casa común y que hagamos ruido”, agregó Fernández.

Así las cosas, sostuvo que “en 2027 debemos tener gobierno peronista a nivel nacional, en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, tenemos que amar profundamente a nuestro pueblo, porque nadie lucha por lo que no ama”.

“Muchas gracias a las y los intendentes, diputados, militantes, y a cada compañera y compañero por el acompañamiento. Construyamos el peronismo que vuelva a enamorar”, completó.

Presente en el acto, el diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, afirmó que “necesitamos más peronismo para volver a representar, para reconstruir la mayoría y recuperar la esperanza del pueblo trabajador”.

Felicitamos a @marielfmoreno1 por el lanzamiento de su espacio político “Reconquista” y la inauguración de su nuevo local frente al Congreso.



Necesitamos más peronismo para volver a representar, para reconstruir la mayoría y recuperar la esperanza del pueblo trabajador. ✌️🇦🇷 pic.twitter.com/KOXzqwZ4MF — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) March 16, 2026

En tanto, el diputado nacional con mandato cumplido, Leonardo Grosso, enfatizó: ¿Cómo carajo nos vamos a pelear entre nosotros si entendemos y asumimos el enemigo que tenemos enfrente? Con esa claridad de Mariel Moreno lanzamos Reconquista”.

“No vinimos a hacer ruido en el desastre, vinimos a tender puentes, porque aca no sobra nadie”, anexó.

Junto a @lucampora, acompañamos a @marielfmoreno1 en la apertura del nuevo local de su espacio Reconquista.



Sí, el peronismo debe volver a enamorar, y eso será con Cristina en libertad, cuando se termine la proscripción y quienes quieran puedan volver a elegirla.… pic.twitter.com/YGXNOOUPVl — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 17, 2026

En igual tono, manifestó que “el modelo nacional festeja números mientras en los barrios la crueldad avanza. ‘Cuando el dolor se naturaliza, la tragedia se multiplica’, dice Mariel. Y para nosotros defender a cada compañero y a nuestra Provincia hoy es en defensa propia. Acá no sobra nadie que ame a este pueblo”.

“Vamos a recuperar la dignidad y la mística para que en 2027 el futuro vuelva a ser nuestro ¡A caminar y a reconquistar la esperanza!”, sentenció.