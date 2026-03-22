Avanza la obra del nuevo Centro TUMO en Chacarita

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción del nuevo Centro TUMO Chacarita, un espacio destinado a jóvenes de entre 12 y 18 años que podrán formarse en disciplinas vinculadas a la tecnología, el diseño y la creatividad.

El centro abrirá sus puertas en junio de 2026 y tendrá capacidad para recibir más de 7.300 estudiantes, consolidándose como uno de los principales centros de aprendizaje creativo para adolescentes en la Ciudad.

Actualmente los trabajos avanzan conforme al cronograma previsto, con tareas vinculadas a la finalización de mamposterías de durlock, el cierre de cielorrasos, la colocación de revestimientos en los núcleos sanitarios y la ejecución de la pasarela de acceso exterior con su cubierta y locales complementarios.

En paralelo, continúan desarrollándose las instalaciones eléctricas, de datos, internet, termomecánica y sistemas contra incendios, además de la construcción de elementos característicos del edificio, como la rampa principal del centro. También se registran avances en las escaleras principales, la estructura externa del ascensor, barandas, carpinterías tipo linterna y en la grada principal del espacio.

Cuando esté en funcionamiento, el Centro TUMO Chacarita ofrecerá formación en áreas como modelado 3D, dibujo, cine, desarrollo de videojuegos, generación de inteligencia artificial, música, fotografía y programación, acompañadas por un equipo especializado de entrenadores, y líderes de talleres.

Uno de los rasgos distintivos del nuevo centro es su ubicación estratégica: estará a metros de la estación Federico Lacroze, de la Línea B de subte, de la avenida Corrientes y de numerosas líneas de colectivos. Esta conectividad facilitará el acceso de jóvenes de distintos barrios de la Ciudad y del área metropolitana.

Mientras avanzan las obras en Chacarita, continúan abiertas las inscripciones para los centros TUMO de Núñez y Barracas, donde adolescentes de 12 a 18 años ya pueden participar de esta experiencia educativa gratuita centrada en tecnología, diseño y creatividad.