“En el barro” encabeza el ranking de interacciones en el mundo digital

La empresa de datos e insights IBOPE presentó su habitual estudio que hace foco en los contenidos de streaming que generaron la mayor cantidad de conversaciones e interacciones en redes sociales. De acuerdo al último monitoreo de engagement, En el barro logró encabezar el ranking.

En concreto, IBOPE genera la lista según la mayor participación e interacción en redes sociales, blogs y portales de noticias en el último mes, ya sea a través de menciones, hashtags, u otras acciones que pueden repercutir en el mundo digital.

Como quedó dicho, el ranking de social media engagement correspondiente al mes de febrero lo lidera En el barro de Netflix, que estrenó su segunda temporada.

La serie argentina que consiguió el mayor número de interacciones y menciones en redes sociales. muestra la tensión, conflictos y situaciones de índole dramático dentro de un establecimiento penal de mujeres.

El segundo lugar lo ocupa Stranger Things, la serie de terror y ciencia ficción que ha presentado su quinta y última temporada en Netflix. La entrega final concluye la narrativa de misterio sobrenatural que esta trajo a las pantallas hace 10 años.

También se encuentra en el ranking Bridgerton, un drama de época de Netflix que estrenó la segunda parte de su cuarta temporada. La serie sigue a los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan matrimonio en la alta sociedad envuelta en una red de rumores.

Y un escalón por debajo, se sitúa Formula 1: Drive to Survive, un documental que revela el detrás de escena y la forma en la que los pilotos y equipos de F1 viven la competencia. También pertenece al catálogo de Netflix y recientemente estrenó su octava temporada.

Recién en el quinto lugar logra aparecer la plataforma Disney+ con Paradise y luego HBO Max sitúa dos contenidos consecutivos: A Knight Of The Seven Kingdoms y Heated Rivalry.