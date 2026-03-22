Cristina denunció “mafia” judicial y dijo: “Me puedo morir presa”

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, declara este martes en los Tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos, marco en el que denunció un “manejo criminal” de expedientes judiciales y habló directamente de “prácticas absolutamente mafiosas”.

En este sentido, arremetió contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con irregularidades en la tramitación de causas sensibles.

“Más mafioso no se consigue”, espetó la titular del PJ nacional y recordó el caso de espionaje ilegal que tuvo como figura central al falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por esos hechos.

🗣️ “Me puedo morir presa”: La declaración de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos



⚖️ La dos veces presidenta de la Nación denunció “mafia” judicial y se preguntó: “¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.



💬 Además, disparó contra el… pic.twitter.com/nswahbHuys — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

En tanto, volvió a denunciar una persecución y resaltó: “Javier Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución”.

“Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá. Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?”, inquirió Fernández de Kirchner, acusada por ser la preseunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas.

Acto seguido, reprochó: “Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de El Calafate ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.

“Hay jueces que no son imparciales, estamos en una causa donde el juez, Claudio Bonadio (que murió en 2020) y el fiscal, Carlos Stornelli, son mafiosos. Son directamente mafiosos. Ya no estamos ante persecución política”, sopesó.

“Me parece un gran disparate esta causa, me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen con pruebas, cómo me pagaron, cómo fue , pero además ¿es creíble?”, inquirió, para luego aclarar que no iba a discutir “la originalidad de los cuadernos porque se va a demostrar que los fraguaron”.

“¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez y de Stornelli que sigue siendo hoy fiscal?”, sumó y consignó que “con estos jueces me puedo morir presa, pero finalmente las cosas cambian pero no sucederá cuando la justicia tenga adentro gente como Stornelli”.

“¿Cuándo voy a contestar preguntas? Cuando alguien llame a Stornelli a declarar sobre las barbaridades escritas en esta causa. Voy a creer y a pensar en responder preguntas cuando alguien cite a Mauricio Macri a hablar de los parques eólicos que duerme el sueño de los justos”, arremetió CFK.

Y cerró en igual tesitura: “¿Saben dónde están las mayores cifras? No hay una sola causa por la deuda con el FMI. Cuando llamen al Toto Caputo o alguno de ellos, ese día voy a responder preguntas. Hasta ese momento no voy a ser parte de este circo”.