El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Elio Del Re, advirtió por la fuerte caída de la actividad sectorial y el panorama oscuro en general.

“Fue un febrero muy malo, tenemos una caída interanual del 10,7 % y a eso tenemos que tener en cuenta que el 2025 fue un año con una caída también importante”, graficó.

Asimismo, dio cuenta que “los niveles de uso de la capacidad instalada están muy mal, están cerca del 41 %, lo que equivale a que de cada diez máquinas seis están paradas”.

Una situación similar se dio “hace 25 años, en 2002 en la salida de la gran crisis de la Argentina”, evocó Del Re en declaraciones a Radio Provincia y la FM Now 97.9.

🏭 Sufre la industria nacional: “6 de cada 10 máquinas están paradas”



💬 “Los niveles de uso de la capacidad instalada están muy mal, de cada diez máquinas seis están paradas”, graficó el titular de ADIMRA, Elio Del Re.



📉 Habló de “un círculo vicioso en una espiral… pic.twitter.com/6xU7HTs8WH — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

Acto seguido, detalló que la históricamente llamada industria de las industrias, produce máquinas y equipos para las demás industrias, y que su campo de acción “está en la vida de todas las personas”, mencionando micrófonos, teléfonos, cucharas y demás elementos que dependen de la metalurgia para su fabricación.

Sobre el futuro inmediato en el sector, Del Ré estimó que “va a depender de lo que se pueda esperar en materia de política industrial de aquí hacia adelante”.

“El único dato alentador que tiró el informe es que se habían disminuido las importaciones, lo que está sucediendo es que no se consumen productos locales ni importados”, matizó.

Finalmente, el titular de ADIMRA alertó que “en los últimos años perdimos 17 mil puestos de trabajo, y no nos tenemos que olvidar que detrás de todo trabajador hay un consumidor. Es un círculo vicioso en una espiral descendente”.