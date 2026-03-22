domingo 22 de marzo de 2026 - Edición Nº4383

Municipios | 17 mar 2026

A 50 años del golpe

Agenda de actividades en La Plata por la Semana de la Memoria

La propuesta incluye homenajes, actividades culturales, jornadas educativas, intervenciones urbanas y espacios de reflexión en distintos puntos de la ciudad.

Participación de toda la familia.
TAGS: DERECHOS HUMANOS, GOLPE CIVICO MILITAR, SEMANA DE LA MEMORIA

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Municipalidad de La Plata llevará adelante una serie de actividades durante la Semana de la Memoria con propuestas institucionales, educativas y culturales.

El cronograma comenzará el miércoles 18 con el taller Juventudes con Derechos, que se desarrollará a las 9:30 en la Escuela de Educación Secundaria N° 17, y ese mismo día a las 17 se realizará una nueva edición del programa Mujeres Somos Revolución con un homenaje a Matilde Itzigsohn Naymark en la Facultad de Ciencias Exactas.

El jueves 19, en tanto, habrá una visita guiada a las 17 en el Palacio López Merino con inscripciones en este enlace y se llevará adelante la Edición Memoria de Cuentos Bajo la Luna en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas a las 20:00.

La agenda continuará el viernes 20 con una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que se desarrollará a las 10 en el Espacio de Memoria Ex Comisaría Quinta, y el sábado 21 a las 10:30 con un recorrido entre Plaza San Martín y la Ex Comisaría Quinta.

El mismo sábado a las 10:30 y las 16, a su vez, habrá una visita guiada especial a la Ex Comisaría Quinta, y a las 11 se llevará adelante una nueva acción del Programa Baldosas Blancas de la Memoria con un homenaje a José Alfredo Pareja en 48 entre 6 y 7. 

Además, a las 17 se desarrollará una actividad organizada por Vecinos de Villa Elisa por Memoria, Verdad y Justicia en Arana y Centenario, mientras que a las 18:00 se realizará la obra de teatro ¿Por qué te fuiste? en el Centro Cultural Julio López de Los Hornos y se inaugurará la muestra Arte x la Memoria en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

Por su parte, la República de los Niños les ofrecerá a niños, niñas y familias la posibilidad de intervenir pañuelos blancos con dibujos y mensajes y transmitirá en vivo entrevistas, música y propuestas de memoria colectiva a través de Radio por la Identidad tanto el sábado como el domingo entre las 13 y las 16 horas. 

La agenda continuará el lunes 23 a las 13 con la visita ilustre de Baltasar Garzón al Salón Dorado, mientras que a las 15 se realizará la movilización del 23 de marzo en Plaza San Martín y a las 21 tendrá lugar la tradicional vigilia por el Día de la Memoria en el espacio cultural de Meridiano V

Además, el martes 24 el cronograma contempla la inauguración del Rincón de la Memoria Plazoleta Víctor Basterra en Tolosa, en la intersección de 528 bis y 115,  y luego se convocará a participar de la movilización por el 24 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la ciudad de La Plata se suma a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una agenda que convoca a la participación de la comunidad y promueve el ejercicio permanente de la memoria colectiva.

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