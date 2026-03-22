Agenda de actividades en La Plata por la Semana de la Memoria

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Municipalidad de La Plata llevará adelante una serie de actividades durante la Semana de la Memoria con propuestas institucionales, educativas y culturales.

El cronograma comenzará el miércoles 18 con el taller Juventudes con Derechos, que se desarrollará a las 9:30 en la Escuela de Educación Secundaria N° 17, y ese mismo día a las 17 se realizará una nueva edición del programa Mujeres Somos Revolución con un homenaje a Matilde Itzigsohn Naymark en la Facultad de Ciencias Exactas.

El jueves 19, en tanto, habrá una visita guiada a las 17 en el Palacio López Merino con inscripciones en este enlace y se llevará adelante la Edición Memoria de Cuentos Bajo la Luna en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas a las 20:00.

La agenda continuará el viernes 20 con una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que se desarrollará a las 10 en el Espacio de Memoria Ex Comisaría Quinta, y el sábado 21 a las 10:30 con un recorrido entre Plaza San Martín y la Ex Comisaría Quinta.

El mismo sábado a las 10:30 y las 16, a su vez, habrá una visita guiada especial a la Ex Comisaría Quinta, y a las 11 se llevará adelante una nueva acción del Programa Baldosas Blancas de la Memoria con un homenaje a José Alfredo Pareja en 48 entre 6 y 7.

Además, a las 17 se desarrollará una actividad organizada por Vecinos de Villa Elisa por Memoria, Verdad y Justicia en Arana y Centenario, mientras que a las 18:00 se realizará la obra de teatro ¿Por qué te fuiste? en el Centro Cultural Julio López de Los Hornos y se inaugurará la muestra Arte x la Memoria en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

Por su parte, la República de los Niños les ofrecerá a niños, niñas y familias la posibilidad de intervenir pañuelos blancos con dibujos y mensajes y transmitirá en vivo entrevistas, música y propuestas de memoria colectiva a través de Radio por la Identidad tanto el sábado como el domingo entre las 13 y las 16 horas.

La agenda continuará el lunes 23 a las 13 con la visita ilustre de Baltasar Garzón al Salón Dorado, mientras que a las 15 se realizará la movilización del 23 de marzo en Plaza San Martín y a las 21 tendrá lugar la tradicional vigilia por el Día de la Memoria en el espacio cultural de Meridiano V.

Además, el martes 24 el cronograma contempla la inauguración del Rincón de la Memoria Plazoleta Víctor Basterra en Tolosa, en la intersección de 528 bis y 115, y luego se convocará a participar de la movilización por el 24 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la ciudad de La Plata se suma a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una agenda que convoca a la participación de la comunidad y promueve el ejercicio permanente de la memoria colectiva.